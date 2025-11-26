Geçtiğimiz sene MHP Lideri Bahçeli tarafından başlatılan süreç kapsamında Meclis'te Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Kuruldaki üyelerden AKP-MHP ve DEM grubundan oluşan 3 kişilik heyet geçtiğimiz gün İmralı ziyaretini gerçekleştirdi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, komisyonun bugüne kadar 18 kez toplandığı ifade edildi. Açıklamada, "Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir" ifadesi kullanıldı.

HÜSEYİN YAYMAN'DAN İLK HAMLE: TOPLANTI

Heyetin AKP'li üyesi Hüseyin Yayman görüşmeden önce verdiği çelişkili ifadeleri ile gündeme geldi. Feti Yıldız'ın ziyaret öncesinde yaptığı manidar paylaşımın ardından İLKE TV'ye konuşan Yayman, görüşmenin olmadığını önümüzdeki günlerde olacağını ifade etti.

Ancak sonraki saatlerde gazeteciler heyetin İmralı'da olduğunu belirtti. Meclis tarafından yapılan açıklama ile ortaya çıkan sonuç Yayman'ın da İmralı'ya gittiği yönünde oldu.

Yayman bu ziyaretin ardından bugün partisinin komisyon üyeleri ile bir araya geldi. Yayman'ın partisine bilgilendirme toplantısı yaptığı öğrenildi.