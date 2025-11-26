Şamil Tayyar'dan Altaylı tepkisi: İmralı’yla müzakere yapılırken verilen ceza sürece gölge düşürür

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel YouTube kanalında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelerin ardından 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıyla 22 Haziran günü tutuklanmıştı.

Altaylı'ya, yaklaşık 6 ay sonra bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından aynı suçlamayla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

ŞAMİL TAYYAR'DAN TEPKİ: SÜRECE GÖLGE DÜŞÜRÜR

AKP'li Şamil Tayyar, Fatih Altaylı'ya verilen cezaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan sürecin, sadece PKK'nın feshiyle sınırla kalmaması gerektiğini, temel hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi gerektiğini belirten Tayyar, "İmralı’yla müzakere yapılırken, Hüseyin Kocabıyık, Fatih Altaylı, Furkan Bölükbaşı gibi bildik isimlerin tutuksuz yargılanmak yerine ‘kaçma’ şüphesiyle cezaevine atılmaları, yukarıda tarifini yaptığımız büyük fotoğrafa gölge düşürür" ifadelerini kullandı.

Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Terörsüz Türkiye projesi, sanırım sadece PKK terörünün sonlandırılması amacına matuf değildir.

Terör üreten veya terörü besleyen bataklığın kurutulması, istismar alanlarının tasfiyesi de sürecin parçasıdır.

Bu bağlamda demokrasi açığının kapatılması, temel hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi, önemlidir.

Velhasıl, topyekun bir iç tahkimata, birlikte yaşama sebeplerini çoğaltmaya, huzur ortamını güçlendirmeye ihtiyaç var.

Bir taraftan İmralı’yla müzakere yapılırken, Hüseyin Kocabıyık, Fatih Altaylı, Furkan Bölükbaşı gibi bildik isimlerin tutuksuz yargılanmak yerine ‘kaçma’ şüphesiyle cezaevine atılmaları, yukarıda tarifini yaptığımız büyük fotoğrafa gölge düşürür.

Madem yeni bir başlangıç yapılıyor, hayatın her alanına dokunmak gerekir."