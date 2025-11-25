AKP'li Şamil Tayyar'dan 'İmralı Notları' mesajı: Kendisi gitmiş gibi...

AKP’li Hüseyin Yayman, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP’li Feti Yıldız’dan oluşan ‘İmralı heyeti’ dün terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Öcalan ziyareti sonrası AKP'den ilk açıklama

Görüşme öncesi AKP’li Yayman’ın önce ‘gitmedim’ daha sonra da ‘gittim’ demesi gündem oldu.

İmralı ziyareti sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AKP’li Şamil Tayyar, Yayman’a hak verirken, terör örgütü lideri Öcalan’a sorulan soruları açıkladı. Tayyar, ayrıca görüşmenin video kaydına alındığını da söyledi.

"YOĞUN TEPKİ VAR"

Tayyar şunları ifade etti:

“İmralı Notları.

Öncesinde Hüseyin Yayman’a haksızlık yapıldığını belirteyim.

Tanımadığı, bilmediği, sonradan PKK yayın organı olduğu, DEM tarafından bilgilendirildiği anlaşılan bir tv kanalı temsilcisinden İmralı ziyaretini gizliyor.

Doğrusunu yapmış, malum ziyaretin bir de güvenlik boyutu var.

Ziyarete gelince.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmede heyet üyeleri, Öcalan’la hatıra fotoğrafı çektirmemişler.

DEM’li üye hatıra fotoğraf çektirmek istese de hevesi kursağında kalmış.

Ziyarete yoğun tepki varken fotoğraf çektirip milletin gözüne sokmak büyük hata olurdu.

Ancak, devlet görüşmeyi görüntülü kayıt altına almış.

Kamuoyundaki tüm kaygılar soru olarak yöneltilmiş.

Özellikle 2 konu:

-PKK fesih ve silahları bırakma kararı aldı ama pratikte bu süreç istendiği gibi neden ilerlemiyor?

-Suriye’deki YPG sorunu neden çözülemiyor?

Öcalan, özetle Suriye’deki YPG dahil sürecin önündeki tüm engelleri aşabileceklerini söylüyor.

Ama bunun için çizdiği bir yol haritası var.

Detayına girmeyeyim.

İşte görüşmedeki o kritik notlar bugün devletin zirvesine aktarıldı.

Umut verici bulundu ama aşılması gereken hala ciddi engeller var.

Kanaatime gelince…

AK Parti’de ‘temkinli iyimserlik’ hakim.”