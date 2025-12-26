Son Dakika | Mansur Yavaş'a bir soruşturma daha!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik soruşturma 'kıskacına' bir yenisi daha eklendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yavaş’ın 2023 seçim sürecinde Karabük ve Çankırı’daki mitinglerde belediye olanaklarını kullandığı iddiasıyla soruşturma izni talep ettiği öğrenildi.

9 Mayıs 2023’te Karabük’te ve 11 Mayıs’taki Çankır'daki mitignlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) kaynakları kullanıldığı be Yavaş'nı katıldığı bu mitinglere personelin gittiği iddia edildi.

Ekim ayında imar planı değişikliğinin uygulanmaması, kasımda konser harcamaları ve ocakta Ankapark dosyasıyla birlikte Yavaş hakkında toplam dört ayrı soruşturma izni istenmiş oldu.

Bu soruşturmaya ilişkin sürecin de bir aya yakındır sürdüğü öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin son grup toplantısında Yavaş'a açılan soruşturmalara ilişkin şunları ifade etmişti:

Uçtu uçtu Gökçek uçtu... "Mansur Yavaş'ı çiğ köfte gibi yoğururum"

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, Ekrem başkanın ardından AK Parti'nin hedefe koymaya çalıştığı yeni ismimiz. İkide bir soruşturma izni vermeye kalkıyorlar. Dün yine bütün televizyonları kırmızıya boyadılar. Mansur Yavaş'a soruşturma izni verildi diye.

Neymiş diye bakınca insan gerçekten gurur duyuyor. Mansur Yavaş'ın soruşturma izni: Ankara'yı parsel parsel satan Melih Gökçek döneminde İncek'te 90 hektarlık alan için fahiş inşaat emsalleri verilmiş. Kendisi görevden el çektirilince yerine gelen Mustafa Tuna, Allah'ı var AK Parti ile uyumsuzluk derecesinde dürüst bir insandı, zaten bir daha aday da yapmadılar. Yerine gelen Mustafa Tuna döneminde yapılan plan değişikliğiyle inşaat emsalleri düşürülmüş.

Mansur Yavaş döneminde de aynı bu şekilde haksız yere verilen olmadık ilişkilerle verilen bu emsallere karşı direnilmiş ve o katlar verilmemiş. Kazanılmış hak kararı alanlar başvurulan filan yapmışlar suç duyurusunda bulunmuşlar. Mansur Yavaş'ın suçu Melih Gökçek'in ranta açtığı, fahiş emsal verdiği yerlerde bu yapılaşmaya izin vermeme suçu. Alnından öpüyorum başkanım alnından" "