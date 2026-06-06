İmamoğlu'ndan ara seçimler öncesinde başarılar mesajı

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Seçilmiş Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 beldede yapılacak ara seçimlerde yarışacak olan CHP'li belediye başkanı adayları ve meclis üyelerine başarılar diledi.

23 Mart 2025'ten bu yana İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan İmamoğlu, "Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde yarın yapılacak seçimde yarışacak başkan adaylarımıza ve meclis üyesi adaylarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BU YÜRÜYÜŞ SARAY OYUNLARIYLA DURDURULAMAZ"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, CHP Lideri Özgür Özel'in söz konusu seçim noktalarında düzenlediği halk buluşmalarına da değinen İmamoğlu şunları yazdı:

"Genel Başkanımız Özgür Özel’in vatandaşlarımızla buluşmalarındaki heyecanı gördüm. Millet doğrunun yanındadır. Bu yürüyüş saray oyunlarıyla durdurulamaz."