Özgür Özel "butlan hesabı" ile Kılıçdaroğlu ve iktidara yüklendi

CHP lideri Özgür Özel, yarın seçime gidecek Nevşehir Ürgüp’e bağlı Mustafapaşa Beldesinde gerçekleştirilen halk buluşmasına katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönüşü üzerinden iktidarı eleştiren Özel, "butlan hesabını altüst edecek" hesabın olduğunu söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL "BUTLAN HESABI" İLE KILIÇDAROĞLU VE İKTİDARA YÜKLENDİ

Özgür Özel, partisi hakkında verilen mutlak butlan kararı üzerinden Kılıçdaroğlu ve iktidara yüklenerek "Bir yanda bizim partiye verilen mutlak butlan kararı, bir yanda ‘Bunları butlanla böleyim ki tepede mutlak sultan kalayım’ diye hesap yapanların hesabı. Ama bu hesapların hepsinin altüst edecek bir hesap var." dedi.

Butlan hesabın altüst edecek hesabın vatandaşlarla dayanışması ve güven olduğunu ifade eden Özeli şöyle devam etti:

"Bizim birbirimize olan güvenimiz, sevgimiz ve dün 6-7 şehirde, sonra dönüp gelip bugün Çorum’da, burada ve yolundan geçtiğimiz her yerdeki bu büyük dayanışmadır. Sarayın hesaplarını altüst edecek şey Mustafapaşa’nın hesabıdır. Sizin birlik ve beraberliğinizdir.”