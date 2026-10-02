İmamoğlu "Saray zihniyeti çökmüştür" diyerek 'vurgunları' anlattı

550 günü aşkın süredir Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından son dönemdeki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya ile Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın da adının karıştığı fon skandalı, belediyelere yönelik operasyonlar ve T24'e uygulanan erişim engeli kararını "vurgunlar" olarak nitelendiren İmamoğlu, "AK Parti hükümeti ve saray zihniyeti tamamen çökmüştür." dedi.

İMAMOĞLU 'VURGUNLARI' TEK TEK SIRALADI

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu 'vurgunları' şöyle sıraladı:

"Bu hükümetin ve beceriksiz ekonomi yönetiminin düşüremediği enflasyondan işsizliğe, durduramadığı gıda fiyatlarından mazot ve benzin zamlarına kadar milleti açlığa, sefalete ve yoksulluğa sürükleyenler; sebep oldukları ağır faturayı bu milletin sırtına yüklemeye çalışmaktadır. Bunun adı "ZAM VURGUNUDUR."

Kriz ve kaostan başka bir şey üretemeyen iktidar; "T24" örneğinde olduğu gibi korktukları bağımsız kuruluşlara engel olmaya, "bir bakan istifa edecek" dedi diye insanları tutuklamaya, "casusluk", "makam arabası", "ahmak davası" gibi absürt davalarla asrın hukuksuzluğuna imza atmaya devam etmektedir. Bunun adı "ADALET VURGUNUDUR."

Asrın soygunu olan "FON VURGUNU" ile milletimizi göz göre göre 20 milyar dolar zarara uğratarak soyanlar, hesap vermekten kaçma ve milleti oyalama yoluna girmiştir!

Yargının ve devletin bütün kurumlarını kullanarak Adalar ve Üsküdar’dan sonra Eyüpsultan Belediye Başkanı’nın da gözaltına alınmasıyla devam eden belediyelere çökme operasyonunun herkes farkındadır. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer ile beraber Yenişehir ve Mezitli belediye başkanlarına yapılan hukuksuz şafak operasyonlarının ne olduğu apaçık ortadadır. Bunun adı "MİLLİ İRADE VURGUNUDUR."

"MİLLET SİZDEN HAKKINI ALACAK AZ KALDI!"

"Yasakladığınız sesimin hâlâ kulaklarınızda çınladığını biliyorum." diyen İmamoğlu açıklamasını seçim vurgusu yaparak şöyle noktaladı:

"Kulaklarınızı iyi açın da dinleyin! Bu yöntemlerle kazançlı çıktığınızı sanıyorsunuz. Kendinizi ev sahibi, milleti kiracı zannediyorsunuz. Haberiniz olsun: Bu halk size 'SANDIK VURGUNU' yapacak! Milletimiz sizden hesap soracak ve hakkını alacak! AZ KALDI..."