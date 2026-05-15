İmamoğlu öğrenci burslarının son taksitinin hesaplara yatırıldığını duyurdu

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin öğrencilere sağladığı bursun son taksitinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medya hesabından belediyenin öğrencilere verdiği destek ile ilgili paylaşımda bulundu.

"Biz geldiğimizde ‘0’dı, yazıyla da söyleyelim ‘sıfır’. Bugün itibarıyla 500 bine yakın öğrenciye burs verdik." diyen İmamoğlu, öğrenci burslarının son taksitinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Hesabı'ndan yaptığı paylaşımda İmamoğlu şunlara yer verdi:

"Bu sayı her sene artarak da devam ediyor. Son taksiti de yatan burslar, tüm gençlerimize hayırlı olsun."