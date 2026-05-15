İmamoğlu öğrenci burslarının son taksitinin hesaplara yatırıldığını duyurdu

Tutuku Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrencilere verilen bursun son taksitinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin öğrencilere sağladığı bursun son taksitinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medya hesabından belediyenin öğrencilere verdiği destek ile ilgili paylaşımda bulundu.

İMAMOĞLU "HAYIRLI OLSUN" DİYEREK DUYURDU

"Biz geldiğimizde ‘0’dı, yazıyla da söyleyelim ‘sıfır’. Bugün itibarıyla 500 bine yakın öğrenciye burs verdik." diyen İmamoğlu, öğrenci burslarının son taksitinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Hesabı'ndan yaptığı paylaşımda İmamoğlu şunlara yer verdi:

"Bu sayı her sene artarak da devam ediyor. Son taksiti de yatan burslar, tüm gençlerimize hayırlı olsun."
Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X paylaşımı (15 Mayıs 2026)

YAPILANLARI TEK TEK SIRALADI

Öte yandan İmamoğlu, İBB'nin gençlere sunduğu destekleri ise şöyle sıraladı:

  • İBB Öğrenci Yurdu: 16 Adet
  • İBB Ders Atölyesi: 11.952 Öğrenciye Eğitim
  • İBB Teknoloji Atölyesi: 8.977 Öğrenciye Eğitim
  • İBB Gençlik Ofisi: 196.815 Öğrenciye Eğitim
  • Tech İstanbul: 500 Genç Girişimciye Destek
  • Rehberlik ve Tercih Danışmanlığı Desteği: 369.594 Gence Destek
  • Askıda Fatura Eğitim Destek Paketi: 83.000’den Fazla Destek
  • "Sen Oku Diye" Eğitim Desteği: 761.877.800 TL Destek
  • Genç Üniversiteli Kıyafet Desteği: 10.000 Öğrenciye
  • Kırtasiye Desteği: 238.271 Öğrenciye Destek
  • Genç Üniversiteli Ulaşım Desteği: 119.668.325 TL (Aylık Öğrenci Abonman Desteği)
  • Okul Spor Salonu Yenilemesi: 221 Okul Spor Salonu
  • Spor İmkânı: Öğrencilere %50 İndirimli Spor İmkânı
  • "Temiz Okul" Projesi (Okul Temizliği ve Bakım Onarım): * 4.341 Kez Temizlik
