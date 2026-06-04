İlyas Salman İBB Davası'nı izledi! "Şimdi konuşursam, 'Bu da hapishaneye girecek' diyecekler"

Sinema sanatçısı İlyas Salman, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 68’i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 1 No’lu Duruşma Salonu’nda yapılan duruşmasını izledi.

İBB Davası'ndaki yargılama süreçlerine tepki gösteren İlyas Salman, mahkeme salonunda yaptığı açıklamada davanın siyasi boyutuna dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu, diğer belediye başkanları ve aydınların hedef alındığını belirten sanatçı, "Yargılanan, Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyettir" diyerek sürecin Cumhuriyet değerlerine yönelik bir müdahale olduğunu söyledi.

Kendisine yönelik eleştirilere de dini değerler üzerinden yanıt veren Salman, "Allah'ı ticaret malı gibi kullananlara karşıyım" ifadeleriyle inancın siyasi çıkarlara alet edilmesini eleştirdi.

Açıklamasının sonunda doğrudan İBB Başkanı'na seslenen usta oyuncu, "Sevgili Ekrem İmamoğlu, 55 yaşına geldin. Sen 8 milyar yaşındasın, çünkü dünyadaki bütün dertleri kendine dert edinmişsin" diyerek İmamoğlu'nun toplumsal sorunlara karşı duyarlılığını vurguladı.

"YARGILANAN MUSTAFA KEMAL'İN KURDUĞU CUMHURİYETTİR"

Bu davada asıl hedef alınanların, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyeti yıkmak isteyen şeriat odaklarına karşı duranlar olduğunu vurguladı.

Duruşma salonundaki gözlemlerini aktaran ve adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulunan sanatçı şu ifadeleri kullandı:

Şimdi konuşursam diyecekler ki, 'Bu da hapishaneye girecek, bunu da atacaklar' diyecekler. Ben içeride söyledim; yargılanan sadece Ekrem İmamoğlu değil ya da diğer belediye başkanları değil, ya da düşünen, üreten insanlar değil. Yargılanan; 1919 yılında savaşa başlayıp Alevi demeden, Sünni demeden, Kürt demeden, Türk demeden, Laz, Çerkez, Abaza, Ermeni, Rum demeden Türkiye'yi kurtaran, isteseydi Osmanlı'yı devam ettirip Devlet-i Âli Osman olabilirdi dediğimiz, isteseydi hilafeti devam ettirip Ortadoğu'nun dini lideri olurdu diyeceğimiz Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyeti yıkmaya çalışan şeriatçılara karşıyım. Onun yargılamalarını görüyoruz.

"ALLAH'I TİCARET MALI GİBİ KULLANANLARA KARŞIYIM"

Kendisine yönelik yapılan eleştirilere ve hedef gösterilmelere de yanıt veren Salman, inançlı insanlara saygı duyduğunu belirterek sözlerine şu ifadelerle devam etti:

Beni inanç düşmanı olarak göstermeye çalışıyorlar. Ben, Tanrı'yla kendisi arasında namuslu bir bağ kurmuş hiçbir inanana kesinlikle karşı çıkmadım. Önünde saygıyla eğiliyorum. Allah'ı ticaret malı gibi kullanıp iktidarda kalmaya çalışanlara da karşıyım.

"YAŞAMADAN YAŞLANANLARA ACI"

Salman, geçenlerde Bahriye Caddesi'nde gezdiği sırada karşıdan bir vatandaşın kendisine, "Anacığım, bizim İlyas yaşlanmış" diye seslendiğini, ardından kendisinin de "Anacığım, 'Sizin İlyas yaşadı da yaşlandı. Acıyacaksan eğer, yaşamadan yaşlananlara acı" dediğini söyledi.

"SEN 8 MİLYAR YAŞINDASIN"

Açıklamasının sonunda tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na da seslenen İlyas Salman, İmamoğlu'nun toplumsal sorunlara duyarlılığına dikkat çekerek, "Sevgili Ekrem İmamoğlu, 55 yaşına geldin. Sen 8 milyar yaşındasın, çünkü dünyadaki bütün dertleri kendine dert edinmişsin. Bana da soruyorlar, diyorlar ki: 'Bir sanatçı ne düşünür? Sanat nedir senin için?' Ben bazı yandaş sanatçıların milyonlar kazanarak araba koleksiyonları, villa koleksiyonları yaptıklarını biliyorum. Beni de yandaş yapmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama ben satsaydım onurumu, milyar dolarım olurdu ama onurum olmazdı, çünkü onurun fiyatı yoktur. Fiyatı olan bu sanatçıları lanetliyorum, onların da burada olmalarını bekliyordum" dedi. (ANKA)