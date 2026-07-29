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Halk TV Siyaset İbrahim Kahveci, Türk halkının yaptığı yanlışı açıkladı

İbrahim Kahveci, Türk halkının yaptığı yanlışı açıkladı

Para Siyaset programında konuşan İbrahim Kahveci "Türk halkı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ikamet ettiği ilçenin başkanlığını muhalefete vererek yanlış yapmıştır. Bu yanlış şu anda düzeltiliyor." diye konuştu.

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Üsküdar Belediyesi'ne yapılan şafak operasyonunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü'nün aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

YAPI VE İSKAN RUHSATINDA USULSÜZLÜK İDDİASI

Soruşturmanın yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine başlatıldığı bildirildi.

"TÜRK HALKI YANLIŞ YAPMIŞTIR"

Para Siyaset programında konuşan İbrahim Kahveci'nin sözleri Halk TV'de gündem oldu. Kahveci "Türk halkı yanlış yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ikamet ettiği ilçenin başkanlığını muhalefete vererek yanlış yapmıştır. Bu yanlış şu anda düzeltiliyor. Emniyet ve yargımız bu yanlışı düzeltecektir. Cumhurbaşkanımızın yaşadığı ilçeye nasıl muhalif bir belediye başkanı verirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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