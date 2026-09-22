İBB davasında ikinci celsenin 21. günü: Tutuksuz sanıklar savunmalarına devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında 2. celsenin 21. duruşması bugün Silivri'de görülecek.

Davanın 20. gününde tutuksuz sanık reklamcı Mert Saraç'ın savunması ve sorgusu yapıldı. Saraç, rüşvet suçlamasıyla ilgili emniyette verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirtirken, tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un sorularına “Hatırlamıyorum” yanıtını verdiği görüldü.

Bunun üzerine Ongun mahkeme başkanına seslendi ve “Yönlendiren kişinin ismini söyle yoksa tutuklarım deseniz bülbül gibi şakıyacak. Yönlendirenin kim olduğu önemli ama buna cevap vermiyor” dedi.

Dava kapsamında geçen hafta 29 sanığın yer aldığı ek iddianame hazırlanmıştı. Silivri'de görülen duruşmada gün içinde sanık savunmaları ve çapraz sorguları sürecek.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinin 21. gününde Silivri'deki duruşma salonunda yaşananları anbean aktarıyor...