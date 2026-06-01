İBB borsası iddiaları kızıştı! O avukat meslektaşını suçladı

İBB davasında itirafçılıktan vazgeçen Vedat Şahin, etkin pişmanlık ifadesi için yönlendirildiğini söyledi. Şahin'in suçladığı Avukat Mirsad Albayrak hakkındaki iddialara yanıt verdi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı olarak da tanınan Albayrak, kadın bir meslektaşını suçladı.

Silivri’de görülen İBB davası 13. haftasında devam ediyor. Bugünkü duruşmada dosyanın itirafçılarından olan ama ifadesini geri çeken Vedat Şahin de savunma yaptı.

Şahin, cezaevindeyken tanımadığı avukatlar tarafından ziyaret edildiğini ve etkin pişmanlık kapsamında ifade vermeye yönlendirildiğini söyledi. Daha önce verdiği ifadeyi geri çeken Şahin, bu süreçte psikolojik baskı gördüğünü belirtti.

Şahin, mahkemede şu ifadeleri kullandı:

“‘Şöyle ifade verirsen çıkarsın’, ‘senin hakkında şöyle suçlamalar var’ ya da ‘buradan çıkamazsın’ gibi birçok psikolojik baskıya uğradım. Hatta şirketimin hissedarı olan eşimin tutuklanacağını söyleyen ve bununla ilgili benden paralar isteyen avukatların da beni ziyaret ederek geldiklerini biliyorum. Bu aşamada neyle suçlandığımı dahi bilmeden, bir an önce açıkçası tahliye olabilmek gayretine girdim. Şu an verdiğim ifadeler en net ifadelerimdir başkanım”

HEM ROK'UN HEM İTİRAFÇILARIN AVUKATI

Şahin’in mahkemedeki beyanlarında Avukat Mirsad Albayrak’ın adı geçti. Kamuoyunda Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı olarak bilinen Albayrak, İBB davasında beş itirafçının daha avukatlığını üstleniyor.

GazetePencere’den Tolga Balcı'ya konuşan Albayrak, hakkındaki iddiaları reddetti. İfade vermeye hazır olduğunu söyleyen Albayrak, Vedat Şahin’in daha önce kendisi tarafından yazılmış ifadelerinin bulunduğunu ve bunları dosyaya sunacaklarını belirtti.

İDDİALARA BÖYLE YANIT VERDİ! SUÇLADIĞI KADIN AVUKAT KİM?

Albayrak, Şahin’in şirketleriyle ilgili davalara hâlâ baktığını da söyledi. Bazı avukatların Şahin’den para ve ev istediğini öne süren Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

“Savcıları şahsen tanıma fırsatı buldum bu süreçte. Bence kimse ifade değiştiremez. Mesela Vedat beyden evini istedi bir kadın avukat. Savcıların bu durumdan haberi de yok. Bu kadın avukat “evinizi verin bu parayı bakanlıkta görevli bir yargı mensubuna vereceğiz sen de çıkacaksın” dedi. Vedat bey bu durumu bana anlattı ve buna izin vermedim yapmayın çıkamazsınız olan evinize olur dedim.”

Albayrak, Şahin’i etkin pişmanlık ifadesi vermesi için yönlendirmediğini savundu. Albayrak, “Vedat Bey etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi ama yararlanamadı o yüzden çıkamadı zaten hapisten. Kendisini yönlendirmedim dosyanın ne üzerine kurulu olduğunu ve neyle suçlandığını açıkladım.” dedi.

Şahin’in eşinin tutuklanabileceğine ilişkin bilgiyi kendisinin vermediğini belirten Albayrak, “Eşinin tutuklanabileceği bilgisini ben söylemedim. Zaten eşi bize ulaştı. Kendisini tanımam müvekkilim Kabil Taşçı’nın ifadesinden biliyorum ben onu.” ifadelerini kullandı.

"BEN AK PARTİLİYİM"

Albayrak, davaya ideolojik olarak karşı tarafta olduğunu belirterek girdiğini de söyledi. Albayrak, “Ben AK partiliyim yıllardır o partiye oy veririm. Ben bu davaya da bu yüzden girmezdim. Çünkü ben hırsızlık yapıldığına inanıyorum. İdeolojik olarak karşılarındayım. Siyasi bir tarafı da var bu davanın. Ancak çocukluk arkadaşım var Hasan Özsoy, onun sayesinde girdim. Sonra Özsoy tahliye edince ben referansla diğerlerinin avukatı oldum. Avukatlığını üstlendiğim herkes birbirini tanıyor. Çoğu arkadaş zaten. Mesela Rauf Cem Ustranca ve Kabil ile Vedat arkadaşlar. 30 yıllık arkadaşlar hem de.” dedi.

VEDAT ŞAHİN'İN MAHKEMEDE AVUKAT ALBAYRAK'I SUÇLADIĞI KONUŞMASINI

Duruşmada hâkim ile Vedat Şahin arasında geçen diyalogda Mirsad Albayrak’ın ismi şöyle geçti:

Hâkim: Evet, bu 30 Haziran 2025 tarihli ifadeniz var, savcılıkta verdiğiniz. Bir de 11 Eylül 2025 tarihliifadeniz var. Bu ifadeleri etkin pişmanlık kapsamında vermek istiyorum şeklinde beyanınız olmuş. Burada şu an bu beyanları inkâr ettiniz. Bu beyanların... "Cezaevinde tanımadığım kişiler beni yönlendirdi..."

Vedat Şahin: Yönlendirmesiyle başkanım.

Hâkim: Kim o yönlendirenler?

Vedat Şahin: Belli başlı avukatlar gelerek...

Hâkim: Bu ifadenize katılan Avukat İ.M.A.

Vedat Şahin: Mirsad Albayrak, doğru başkanım.

Hâkim: Bu kişi mi yönlendirdi?

Vedat Şahin: Evet.