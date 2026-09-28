Hürriyet’ten çok sert AKP'li Sayan mesajı: Adalet, kimin Fatma’sı olduğuna göre mi değişiyor?

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yeni Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun'’un “İki Fatma…” başlığıyla paylaştığı siyasi adalet anlayışına dikkat çeken mesajını sosyal medya hesabından alıntıladı. Hürriyet, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu paylaşıma "Adalet, kimin Fatma’sı olduğuna göre mi değişiyor?" notunu düşerek yaşanan duruma sert bir eleştiri daha getirdi.

SALİH UZUN’UN “İKİ FATMA” PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

YENİ Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, sosyal medya hesabından iki farklı siyasi isim üzerinden yürüttüğü adalet kıyaslamasıyla kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşti. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile İzmit Belediye Başkanı’nın isimlerini yan yana getiren Uzun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İKİ FATMA…

FATMA SİZİNSE; (Fatma Betül Sayan Kaya) borsada milyarlarlık vurgun yapsa bile sadece istifa edip sıcak villasında rahatça paralarını saysın.

FATMA BİZİMSE; (Fatma Kaplan Hürriyet) gizli tanığın iki lafıyla, sabaha karşı 2+1 evinden alınıp kodese tıkılsın."

"ADALET KİMİN FATMA’SI OLDUĞUNA GÖRE Mİ DEĞİŞİYOR?"



Salih Uzun’un iktidar ve muhalefet kanadındaki iki isme yönelik muamele farkına vurgu yaptığı bu çıkışın ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de sessiz kalmadı.

Uzun'un paylaşımını kendi hesabından alıntılayan Hürriyet, "Adalet, kimin Fatma’sı olduğuna göre mi değişiyor?" sorusuyla adalet sistemini bir kez daha gündeme taşıdı.