"Hepiniz oradaydınız" diyerek skandalı açıkladı: Bakan yardımcısı, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve bir damat

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından fon skandalına konu olan Özata Denizcilik şirketinin AKP'li eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile bağlantısı olduğuna dikkat çekti.

"6 AYDA YÜZDE 1.289 DEĞER KAZANIYOR"

"Yalova'da orta ölçekli bir tersane, 6 ayda yüzde 1289 değerleniyor. 292 milyar TL'ye ulaşıyor. Fiili dolaşımdaki hissenin yüzde 96'sı 5 fonun elinde." diyen Emir, "Şirketin başında Özdemir Ataseven var. AKP Tuzla'dan yetişme, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın eski yardımcısı. Kendisi ve oğlu Gökhan Ataseven, fon soruşturmasında tutuklandı." ifadelerini kullandı.

BAKAN YARDIMCISININ DAMADI YÖNETİMDE

Emir, tartışmalı şirketin yönetiminde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı'nın yer aldığını belirterek fon ve şirket bünyesindeki siyasi ağa dikkat çekti.

Kriz patlak vermeden hemen önce kritik istifalar ve hisse devirleri yaşandığını vurgulayan Emir, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulunda, İskender Balcı var. Kimin damadı? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in. Kriz patlamadan üç hafta önce, sessizce istifa etti. Hisseleri elinde tutan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya. Nisanda girdi, eylülde milyarlarca lira kâr ile çıktı."

Açıklamasında şirket ile fonun siyasetle olan girift bağlarını sert sözlerle eleştiren Emir, tepkisini "Bir tersane. Bir damat. Bir bakan yardımcısı. Bir parti genel başkan yardımcısı. Bir eski belediye başkanı. Ve 500 bin mağdur yatırımcı. Hepiniz oradasınız be!" diyerek noktaladı.