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Eskişehir'de NATO protestosu öncesi 15 gözaltı

Eskişehir'de yapılması planlanan NATO protestosu başlamadan polis müdahale etti. Eylem öncesi düzenlenen operasyonda Emek Partisi ve Emek Gençliği'nden 15 kişi ile diğer platform bileşenleri gözaltına alındı.

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Eskişehir'de NATO protestosu öncesi 15 gözaltı
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Eskişehir'de NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla yapılması planlanan eylem öncesinde polis vatandaşlara müdahale etti ve edinilen bilgiye göre çok sayıda vatandaş gözaltına aldı.

“KATİL NATO TÜRKİYE’DEN DEFOL”

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla 7 Temmuz Salı günü saat 18.30’da Köprübaşı’nda “Katil NATO Türkiye’den defol” sloganıyla gerçekleştirilmesi planlanan protesto, henüz başlamadan engellenmiş oldu.

EYLEM ÖNCESİ 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evrensel gazetesinin aktardığı bilgiye göre, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Emek Partisi ve Emek Gençliği'nden 15 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Operasyon kapsamında, platformu oluşturan diğer bileşenlerden de gözaltına alınan isimlerin olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
NATO Eskişehir Gözaltı
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