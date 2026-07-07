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Halk TV Siyaset Son Dakika | NATO operasyonlarında gözaltına alınan Sibel Özbudun ve Temel Demirer serbest bırakıldı

Son Dakika | NATO operasyonlarında gözaltına alınan Sibel Özbudun ve Temel Demirer serbest bırakıldı

Son dakika haberi... NATO Zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan akademisyen ve yazar Sibel Özbudun ile Temel Demirer'in serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Son Dakika | NATO operasyonlarında gözaltına alınan Sibel Özbudun ve Temel Demirer serbest bırakıldı
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NATO Zirvesi öncesi 5 Temmuz Pazar sabahı birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan akademisyen ve yazar Sibel Özbudun ile Temel Demirer, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla'ya sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alınan iki isim, Evrensel'in haberine göre, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma dosyasında, Temel Demirer'in yazılarının yayımlandığı dergi ile bazı tutuklularla irtibatı suçlamaya dayanak gösterilirken; Sibel Özbudun'un ise katıldığı toplantı, panel ve forumlar suçlamaya dayanak olarak yer aldı.

Son Dakika | NATO operasyonlarında gözaltına alınan Sibel Özbudun ve Temel Demirer serbest bırakıldı - Resim : 1

Akademisyen ve yazar Doç. Dr. Sibel Özbudun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, akademisyen ve yazar Temel Demirer ile gözaltına alındığını "gözaltına alınıyoruz" diyerek duyurmuştu.

NATO öncesi çok sayıda ilde operasyon: Akademisyenler de gözaltındaNATO öncesi çok sayıda ilde operasyon: Akademisyenler de gözaltında
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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