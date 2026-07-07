Son Dakika | NATO operasyonlarında gözaltına alınan Sibel Özbudun ve Temel Demirer serbest bırakıldı

NATO Zirvesi öncesi 5 Temmuz Pazar sabahı birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan akademisyen ve yazar Sibel Özbudun ile Temel Demirer, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla'ya sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alınan iki isim, Evrensel'in haberine göre, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma dosyasında, Temel Demirer'in yazılarının yayımlandığı dergi ile bazı tutuklularla irtibatı suçlamaya dayanak gösterilirken; Sibel Özbudun'un ise katıldığı toplantı, panel ve forumlar suçlamaya dayanak olarak yer aldı.

Akademisyen ve yazar Doç. Dr. Sibel Özbudun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, akademisyen ve yazar Temel Demirer ile gözaltına alındığını "gözaltına alınıyoruz" diyerek duyurmuştu.