Erdoğan'ın fon skandalı için aldığı radikal kararı Uraloğlu açıkladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir'de katıldığı bir AKP buluşmasında fon skandalı hakkında AKP içinden çarpıcı bilgiler verdi. Uraloğlu, fon skandalının Bakanlar Kurulu toplantısında uzunca ele aldığını bildirdi. Bakanların bu toplantının ardından da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya katıldığını belirten Uraloğlu, burada 'belli kararların' alındığını bildirdi.

Skandala karışan kimsenin korunmayacağını dile getiren Uraloğlu, dikkat çekici bir açıklama yaptı.

URALOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER? NEYİ İŞARET ETTİ?

Skandala karışan isimleri işaret eden Uraloğlu, 'Üzerlerine düşeni yapacaklardır' dedi. Uraloğlu şunları ifade etti:

"Oradaki riski de, sorumluluğu da bilmesi gerekenler elbette bu anlamda da üzerlerine düşeni yapacaklardır"

"CUMHURBAŞKANIMIZ RADİKAL BİR ŞEKİLDE KARARINI VERDİ"

"Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi" diyerek her kim olursa olsun 'gereğinin yapılacağını' kaydeden Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Türkiye'de bir fonla ilgili yapılmış olan spekülasyonlar ve başlatılmış olan bir süreç var. Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda 3 saat bu konu tartışıldı. Yol haritası ile ilgili istişareler yapıldı.

Ertesi gün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir toplantı yapıldı, bütün taraflar oradaydı. Belli kararlar alındı.

Burada kimsenin suçluyu koruma... koruyacağımıza dair bir beklentisi olmasın. Kime ne dokunuyorsa, Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi, ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak.

Bir taraftan oradaki gerçek anlamdaki mağdurlar korunurken diğer taraftan da 86 milyonun kaynakları oraya aktarılmayacak.

Bundan emin olmalısınız değerli kardeşlerim, hiç kimse kusura bakmasın. Oradaki riski de, sorumluluğu da bilmesi gerekenler elbette bu anlamda da üzerlerine düşeni yapacaklardır."