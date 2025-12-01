Erdoğan'dan süreç açıklaması: Girdiğimiz yoldan dönecek değiliz
Kabine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Terörsüz Türkiye adı verilen süreçte provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Erdoğan, "Girdiğimiz yoldan dönecek değiliz" dedi.
"Bu coğrafyada tam bin yıldır yaşayan nadir milletlerden biriyiz. Tehditler karşısında korkacak bir millet değiliz. Girdiğimiz yoldan dönecek değiliz" diyen Erdoğan, "Türkiye hedeflerine er ya da geç, öyle ya da böyle ama mutlaka ulaşacaktır. Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle ve bölgemizdeki diğer dost topluluklarla kalplerimiz bin yıldır beraber atıyor. Terörsüz Türkiye süreci asırlık oyunları bozacaktır" şeklinde konuştu.
ERDOĞAN'DAN SÜREÇTE PROVOKASYON UYARISI
"Türkiye hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Türkiye olarak, 86 milyon vatandaşımız için ne istiyorsak; sınırlarımızın ötesindeki tüm kardeşlerimiz için de aynı iyilikleri murad ediyoruz. Bizi birbirimize düşürerek hepimize kaybettirmek isteyen kaos ve katliam şebekelerine karşı, kardeşlikle hep beraber kazanmayı savunuyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
- "Bu coğrafyada geleceğine güvenle bakmak isteyen herkes için de başka bir yol, başka bir çare, başka bir yöntem yoktur ve olamaz. Umuyor ve inanıyorum ki, Terörsüz Türkiye süreciyle; bölgemizde tesis edeceğimiz "kardeşlik kuşağı" bütünkirli hesapları altüst edecek, asırlık oyunları bozacak, yeni bir dönemin kapılarını açacaktır.
- Tahriklere kapılmadan, provokasyonlara aldanmadan, öfkenin diline teslim olmadan bu kuşağın kuvveden fiile çıkması için samimiyetle çalışacağız.
- Hiç kimsenin kuşkusu, endişesi olmasın… 86 milyon omuz omuza, gönül gönüle verecek, birlikte çalışacak ve 21'inci yüzyılı Türkiye Yüzyılı haline inşallah hep birlikte getireceğiz."
UKRAYNA'NIN KARADENİZ'DE VURDUĞU GEMİLER HAKKINDA İLK AÇIKLAMA
Ukrayna'nın Karadeniz'de vurduğu iki gemi hakkında da konuşan Erdoğan, "Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz’deki seyir-sefer güvenliğini tehdit eder boyuta geldiği görülüyor" diyerek şu açıklamayı yaptı:
- "Cuma günü münhasır ekonomik bölgemizde ticaret gemilerinin hedef alınması, endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor. Kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu tarz durumlarla ilgili tüm taraflara gereken uyarıları yapıyoruz. Savaşı bitirmeye dönük son haftalardaki hareketliliği de yakından takip ediyor; gerekli katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz."
Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:
- Sadece ekonomi ve yatırımlarda değil, temel hak ve özgürlüklerde de çok büyük ilerlemeler kaydettik. Reform hamlelerimizle, yıllardır millî iradenin tepesinde ‘Demokles’in kılıcı’ misali sallanan vesayete son verdik. Milletimize, zaten anasının ak sütü gibi helal olan haklarını teslim etmenin yanı sıra demokrasimizin standartlarını yükselttik.
- Gezi olayları ve 15 Temmuz ihaneti gibi bağımsızlığımıza yönelik kökü dışarıda gelişmeleri milletimizle birlikte bozguna uğrattık. Terörün her çeşidiyle mücadelede tarihî nitelikte başarılar elde ettik. Şimdi bu mücadeleyi taçlandırmak amacıyla hassas bir süreç yürütüyoruz.
- Terörsüz Türkiye süreciyle, ekonomik şahlanışımızın, huzurumuzun ve kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmanın samimi çabası içerisindeyiz. Şunu herkesin, özellikle kan ve kaos tüccarlarının bilmesini isterim: Biz, ihtirasları boylarını aşanların aksine, kökleri çok eskiye uzanan kadim bir devlet geleneğine sahibiz.
- Merkezinde bulunduğumuz bu coğrafyada tam bin yıldır istiklaline halel getirmeden özgürce yaşayan nadir milletlerden biriyiz. Aynı şekilde biz, ayağına çelme takılınca, yoluna engel konulunca, önü kesilince girdiği yoldan dönecek bir millet de değiliz.
- Tehditler karşısında ürkecek tehdit diline boyun eğecek bir devlet millet ülke değiliz. Türkiye hedeflerine er ya da geç ulaşacaktır.
- Tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki; Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle ve bölgemizdeki diğer tüm dost ve kardeş topluluklarla kalplerimiz tam bin yıldır beraberdir. İnşallah gelecekte de birlikte atmaya devam edecektir.
- İster Sünni, ister Şii olsun; ister Kürt, ister Arap, ister Türkmen olsun… Allah korusun, yarın birimizin başı dara düştüğünde başkalarının değil, yine birbirimizin kapısını çalacağız, yine birbirimize sığınacağız. Ev sahibi olduğumuz bu coğrafyada daha nice asırlar boyunca kardeşçe, kader birliği içinde yan yana yaşayacağız.
- Bu hakikati ne dönemsel hesaplar değiştirebilir ne de bölgemize dışarıdan monte edilenlerin pervasızlıkları gölgeleyebilir. Coğrafyamız artık kana, çatışmaya, teröre, komşunun komşuyu kırdığı kör şiddete doymuştur. Biz meselelere işte bu pencereden bakıyoruz.
- Türkiye olarak 86 milyon vatandaşımız için ne istiyorsak sınırlarımızın ötesindeki tüm kardeşlerimiz için de aynı iyilikleri murat ediyoruz. Bizi birbirimize düşürerek hepimize kaybettirmek isteyen kaos ve katliam şebekelerine karşı, kardeşlikle hep birlikte kazanmayı savunuyoruz.
- Bu coğrafyada geleceğine güvenle bakmak isteyen herkes için başka bir yol, başka bir çare, başka bir yöntem yoktur ve olamaz. Umuyor ve inanıyorum ki Terörsüz Türkiye süreciyle bölgemizde tesis edeceğimiz kardeşlik kuşağı, bütün kirli hesapları altüst edecek, asırlık oyunları bozacak ve yeni bir dönemin kapılarını açacaktır.
- Tahriklere kapılmadan, provokasyonlara aldanmadan, öfkenin diline teslim olmadan bu kuşağın kuvveden fiile çıkması için samimiyetle çalışacağız. Hiç kimsenin kuşkusu ve endişesi olmasın: 86 milyon omuz omuza, gönül gönüle verecek, birlikte çalışacak ve 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı hâline inşallah hep birlikte getireceğiz.
- 20 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde düzenlenen Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu’nun kapanış oturumuna katıldık. Bu önemli sempozyumda kentleşme, dijital kültür, aile içi iletişim ve nüfus politikaları gibi kritik pek çok başlık ele alındı. Millî değerlerimizin merkezinde yer alan ailenin güçlendirilmesi, demografik yapımızın iyileştirilmesi ve gelecek kuşakların zengin bir aile mirası devralması için kararlılıkla çalışıyoruz.
- 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, dünyanın en kutsal vazifelerinden birini icra eden öğretmenlerimiz ve yarınlarımızın teminatı öğrencilerimizle külliyemizde bir araya geldik. Aynı programda kurası çekilen 15.000 yeni öğretmen adayımızın atama heyecanını paylaştık. Yeni atanan öğretmenlerimizi tekrar tebrik ediyor, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında marif davamızı omuzlayan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.
- Aynı gün, Güney Kore Cumhurbaşkanı’nı külliyemizde misafir ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye–Güney Kore arasındaki geniş işbirliği imkânlarını değerlendirdik. Çok yakında Hyundai şirketi İzmit’teki fabrikasında yüzde yüz elektrikli araç üretimine başlayacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güney Kore ile savunma sanayii alanında ortak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Nükleer güç santraline yönelik görüşmelerimiz de sürüyor. Kore Elektrik Şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı, süreci bir adım daha ileri taşımıştır.
- 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle düzenlenen programa katıldık. 2026–2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planımızı da bu vesileyle kamuoyuyla paylaştık. Beş hedef, on beş strateji ve yüz otuz faaliyetten oluşan yeni eylem planımızın kadınlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
- 26 Kasım’da külliyemizde düzenlenen 2025 Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni’ne iştirak ettik. Ödül sahiplerini bir kez daha gönülden tebrik ediyorum.
- 27 Kasım’da Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ve beraberindeki heyeti Ankara’da ağırladık. Görüşmelerimizde aile kurumuna yönelik tehditler başta olmak üzere ortak gündemimizde yer alan meseleleri değerlendirdik. Birleşmiş Milletler çatısı altında 160 üyeye ulaşan Medeniyetler İttifakı girişiminin önemine yeniden vurgu yaptık.
- Batı’da son dönemde tırmanışa geçen İslam düşmanlığı da gündemimizin ön sıralarındaydı. Gazze’de İsrail’in camileri, okulları, hastane ve kiliseleri hedef alan insanlık dışı saldırılarını dile getirdik. Papa 14. Leo’nun Filistin meselesindeki ilkeli duruşlarını takdirle karşıladığımızı ifade ettik. Bizim de katkımızla sağlanan ateşkesin korunması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması konusundaki hassasiyetimizi kendilerine aktardık.
- Şu bir hakikattir ki, millet olarak ve ülke olarak farklı kimlik ve inançları barış içinde yaşatmak noktasında eşsiz bir tecrübeye sahibiz. Bizi diğer ülkelerden ayıran en önemli özelliklerimizden biri budur. İçinde bulunduğumuz dönemde bu vasfımızın, bu birikimimizin son derece kıymetli olduğuna inanıyorum. 86 milyon olarak biz birlikte Türkiye’yiz, hep birlikte Türkiye’yiz demeyi her daim sürdüreceğiz.
- 28 Kasım’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatımıza kazandırdığımız 9.200 yeni aracın hizmete alım törenindeydik. Yeni araçlarımızın hayırlı olmasını diliyor, milletimizin huzur ve esenliği için canları pahasına görev yapan güvenlik birimlerimizin tüm mensuplarına Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.
- Burada şunu da ifade etmek durumundayım: Ana muhalefet ve yandaşları uzun bir süredir, FETÖ’cülerin yurt dışında fonladığı karavan kuruluşların sözde raporları üzerinden suç ve suçluyla mücadelemize gölge düşürmeye çalışıyor. Yapıcı eleştirilerle bu mücadeleye destek olmak yerine, asılsız iddialarla emniyet mensuplarımızın fedakârlıklarını, emeklerini ve elde ettikleri başarıları görmezden geliyorlar. Bunun, gece gündüz demeden kimi zaman canlarını ortaya koyarak görev yapan kolluk kuvvetlerimize haksızlık olduğunu açıkça söylemek mecburiyetindeyim.
- Uluslararası kuruluşların raporlarına göre dolandırıcılık, hırsızlık, cinsel saldırı, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti gibi suçlarla mücadelede, muhalefetin örnek gösterdiği Avrupa ülkelerinden çok daha iyi durumdayız. Elbette gönlümüz tek bir müessif olayın dahi yaşanmamasından yanadır; tek bir insanımızın dahi mağdur olmasını istemeyiz. Ancak hükümetimizin suç ve suçlularla mücadelesi eleştirilirken insaf sınırlarının aşılmamasını, kolluk kuvvetlerimizin olağanüstü çabalarına saygı gösterilmesini haklı olarak bekliyoruz.
- Bu vesileyle vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.
- Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz’deki seyir-sefer güvenliğini tehdit eder boyuta geldiği görülüyor. Cuma günü münhasır ekonomik bölgemizde ticaret gemilerinin hedef alınması, endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor. Kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu tarz durumlarla ilgili tüm taraflara gereken uyarıları yapıyoruz. Savaşı bitirmeye dönük son haftalardaki hareketliliği de yakından takip ediyor; gerekli katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz.