Erdoğan'dan süreç açıklaması: Girdiğimiz yoldan dönecek değiliz

Kabine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye adı verilen süreçte provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Erdoğan, "Girdiğimiz yoldan dönecek değiliz" dedi.

"Bu coğrafyada tam bin yıldır yaşayan nadir milletlerden biriyiz. Tehditler karşısında korkacak bir millet değiliz. Girdiğimiz yoldan dönecek değiliz" diyen Erdoğan, "Türkiye hedeflerine er ya da geç, öyle ya da böyle ama mutlaka ulaşacaktır. Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle ve bölgemizdeki diğer dost topluluklarla kalplerimiz bin yıldır beraber atıyor. Terörsüz Türkiye süreci asırlık oyunları bozacaktır" şeklinde konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ERDOĞAN'DAN SÜREÇTE PROVOKASYON UYARISI

"Türkiye hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Türkiye olarak, 86 milyon vatandaşımız için ne istiyorsak; sınırlarımızın ötesindeki tüm kardeşlerimiz için de aynı iyilikleri murad ediyoruz. Bizi birbirimize düşürerek hepimize kaybettirmek isteyen kaos ve katliam şebekelerine karşı, kardeşlikle hep beraber kazanmayı savunuyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu coğrafyada geleceğine güvenle bakmak isteyen herkes için de başka bir yol, başka bir çare, başka bir yöntem yoktur ve olamaz. Umuyor ve inanıyorum ki, Terörsüz Türkiye süreciyle; bölgemizde tesis edeceğimiz "kardeşlik kuşağı" bütünkirli hesapları altüst edecek, asırlık oyunları bozacak, yeni bir dönemin kapılarını açacaktır.

Tahriklere kapılmadan, provokasyonlara aldanmadan, öfkenin diline teslim olmadan bu kuşağın kuvveden fiile çıkması için samimiyetle çalışacağız.

Hiç kimsenin kuşkusu, endişesi olmasın… 86 milyon omuz omuza, gönül gönüle verecek, birlikte çalışacak ve 21'inci yüzyılı Türkiye Yüzyılı haline inşallah hep birlikte getireceğiz."

UKRAYNA'NIN KARADENİZ'DE VURDUĞU GEMİLER HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Ukrayna'nın Karadeniz'de vurduğu iki gemi hakkında da konuşan Erdoğan, "Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz’deki seyir-sefer güvenliğini tehdit eder boyuta geldiği görülüyor" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Cuma günü münhasır ekonomik bölgemizde ticaret gemilerinin hedef alınması, endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor. Kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu tarz durumlarla ilgili tüm taraflara gereken uyarıları yapıyoruz. Savaşı bitirmeye dönük son haftalardaki hareketliliği de yakından takip ediyor; gerekli katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz."

