PKK'dan Öcalan çıkışı: Serbest bırakılmadıkça başka adım atmayacağız
Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Amed Malazgirt, süreç kapsamında örgüt elebaşı Öcalan serbest kalmadıkça başka bir adım atmayacaklarını söyledi.

İktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği süreç kapsamında silah bıraktığını ve Türkiye'den çekildiğini açıklayan PKK terör örgütünden dikkat çeken bir çıkış geldi.

PKK'nın üst düzey isimlerinden olan terörist Amed Malazgirt, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan serbest kalana kadar başka bir adım atmayacaklarını söyledi.

Rudaw'da yer alan habere göre, PKK'lı Malazgirt, "Önder Apo'nun başlattığı tüm adımlar hayata geçirildi... Bundan sonra (bizim tarafımızdan) atılacak başka bir adım olmayacak" ifadelerini kullandı.

PKK'DAN ÖCALAN ŞARTI

Malazgirt, terör örgütnün üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini öne sürerek, adım atma sırasının devlette olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

  • "Önder Apo, PKK’nin kongresini toplamasını istedi; PKK bunu yaptı ve kendisini feshetti. Zap bölgesindeki savaş 5 yıl boyunca sürdü, devlet gerillaları tasfiye etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Önderlik, ‘çatışma hatlarından çekilin’ dedi, biz de çekildik. Silahlarımızı teslim etmedik ve bunu sembolik olarak yaktık."

"ATILMASI GEREKEN İLK ADIM APO’NUN ÖZGÜRLÜĞÜDÜR"

  • "PKK üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi, ancak devlet halen somut adım atmadı. Türk devleti Kürt-Türk kardeşliğini gerçekten savunuyorsa, atılması gereken ilk adım Önder Apo’nun özgürlüğüdür."

