PKK'nın yüzde 30'u silah bırakmayı reddetti!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı başlattığı süreç kapsamında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma çağrısına direnenler olduğu belirtildi.

Ekim 2024'te başlayan ve 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreçte, aralarında 'Bese Hozat' kodadlı Hülya Oran'ın da bulunduğu bir grup terörist silah yakmıştı, ardından ise PKK terör örgütü 27 Ekim'de Türkiye'den çekilmeye başladıklarını duyurmuştu.

MİT VE TSK PKK'NIN BOŞALTTIĞI BÖLGELERİ İNCELEDİ

MİT ve TSK koordinasyonunda oluşturulan doğrulama mekanizmaları, PKK’nın ‘çekildik’ açıklamasında bulunduğu Zap ve Metina bölgelerindeki mağaraları tek tek inceledi. Tespitlere göre, Zap’ta 4, Metina’da 2 olmak üzere toplam 6 mağara tamamen boşaltıldı.

Bir grup PKK'lı terörist Irak'ın Süleymaniye kentinde silah yakma töreni gerçekleştirdi (11 Temmuz 2025)

Boşaltılan bölgelerdeki mühimmatlar kayıt altına alınarak imha edildi. Saha raporları, bölgelerde ağır silah bulunmadığını ortaya koydu. Pençe-Kilit Operasyonları sırasında yoğun çatışmaların yaşandığı bu alanlar, böylece terörden temizlenmiş oldu.

MAHMUR VE SİNCAR HATTI TAKİP EDİLİYOR

Hakurk, Gara ve Haftanin’in boşaltılması için hazırlıklar sürerken, örgütün Suriye kolunun lojistiğinin sağlandığı Sincar ve Mahmur hattında kısa süre içinde yeni gelişmeler bekleniyor. Mahmur kampındaki sivillerin Türkiye’ye dönüşünün önü açılacak ve burada yaşayanların kimlikleri temin edilecek.

ÖRGÜT İÇİNDE SİLAH BIRAKMAYA KARŞI ÇIKANLAR VAR

GZT'de yer alan habere göre; güvenlik kaynakları, sürecin PKK açısından tamamlanma aşamasında olduğunu ancak örgüt içindeki yüzde 30’luk bir grubun silah bırakmayı reddettiğini belirtiyor.

Kandil’in daha az sorunlu bir bölge olarak değerlendirildiği, örgüt yöneticilerinin durumunun ise Türkiye’nin çıkaracağı hukuki düzenlemelere göre netleşeceği ifade ediliyor. Örgüt yöneticileri için bazı senaryolarda İskandinav ülkelerine yönelim olabileceği öngörülüyor.