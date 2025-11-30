PKK duyurmuştu: MİT ve TSK bölgedeki kritik gelişmeyi duyurdu
Süreç kapsamında sahadaki gelişmeler devam ediyor. 26 Ekim tarihinde resmen Türkiye'den çekildiklerini açıklayan PKK 17 Kasım tarihinde Türkiye sınırlarındaki Zap bölgesinden de çekildiklerini duyurmuştu.
Süreç kapsamında Meclis'teki komisyondan AKP-MHP ve DEM'den oluşan heyetin Öcalan ile görüşmesinin ardından bir gelişme daha yaşandı. MİT ve TSK’nın sahada kurduğu "doğrulama mekanizması", PKK’nın Zap ve Metina’daki toplam 6 mağarayı boşalttığını, mühimmatın imha edildiğini tespit etti.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Zap'ta 4, Metina'da 2 olmak üzere toplamda 6 mağara tamamen boşaltıldı, mühimmatlar kayıt altına alınıp imha edildi.
HAKURK GARA VE HAFTANİN DE BOŞALTILACAK
İktidar medyasında yer alan habere göre Zap'ın ardından; Hakurk, Gara ve Haftanin bölgelerinin de boşaltılması için hazırlıklar devam ediyor. Öte yandan Şengal hattında da kısa zaman içinde de yeni gelişmeler bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
PKK Zap bölgesinden çekildiğini 17 Kasım tarihinde şu sözler ile duyurmuştu:
“Türkiye sınırları içinden Medya Savunma Alanlarına geri çekilen gerillalarımızdan 25’inin bizzat hazır bulunduğu 26 Ekim tarihli basın toplantısında yaptığımız açıklamamızda, sınır üzerinde de çatışma riski bulunan yerlerde çatışmayı önleyici düzeltmeler yapacağımızı belirtmiştik. O tarihten bu yana ilgili organların yaptığı çalışmalar temelinde Zap alanında önemli bir sonuca ulaştık. 16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır. Türkiye sınırları içindeki çatışma riski oluşturan gerilla güçlerimizin geri çekilmesi ardından, Zap alanında yaptığımız bu çekilme ve düzeltme de Önder Abdullah Öcalan’ın geliştirdiği Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin gelişip başarıya ulaşması için önemli bir pratik katkı olmakta ve sürece ilişkin kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye’nin barışı ve demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız. Bu bilgiyi basına ve kamuoyuna saygıyla sunuyor, ilgi duyan herkesi selamlıyoruz.”