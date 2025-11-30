PKK duyurmuştu: MİT ve TSK bölgedeki kritik gelişmeyi duyurdu

PKK duyurmuştu: MİT ve TSK bölgedeki kritik gelişmeyi duyurdu
Yayınlanma:
Terör örgütü PKK, 17 Kasım tarihinde Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi sınırlarında yer alan Zap kampından çekildiğini duyurmuştu. MİT ve TSK, PKK’nın daha önce çekildiğini açıkladığı Zap ve Metina’da 6 mağaranın boşaltıldığını doğruladı.

Süreç kapsamında sahadaki gelişmeler devam ediyor. 26 Ekim tarihinde resmen Türkiye'den çekildiklerini açıklayan PKK 17 Kasım tarihinde Türkiye sınırlarındaki Zap bölgesinden de çekildiklerini duyurmuştu.

PKK Zap kampından çekildiPKK Zap kampından çekildi

Süreç kapsamında Meclis'teki komisyondan AKP-MHP ve DEM'den oluşan heyetin Öcalan ile görüşmesinin ardından bir gelişme daha yaşandı. MİT ve TSK’nın sahada kurduğu "doğrulama mekanizması", PKK’nın Zap ve Metina’daki toplam 6 mağarayı boşalttığını, mühimmatın imha edildiğini tespit etti.

PKK Zap kampından çekildi

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Zap'ta 4, Metina'da 2 olmak üzere toplamda 6 mağara tamamen boşaltıldı, mühimmatlar kayıt altına alınıp imha edildi.

HAKURK GARA VE HAFTANİN DE BOŞALTILACAK

İktidar medyasında yer alan habere göre Zap'ın ardından; Hakurk, Gara ve Haftanin bölgelerinin de boşaltılması için hazırlıklar devam ediyor. Öte yandan Şengal hattında da kısa zaman içinde de yeni gelişmeler bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

PKK Zap bölgesinden çekildiğini 17 Kasım tarihinde şu sözler ile duyurmuştu:

“Türkiye sınırları içinden Medya Savunma Alanlarına geri çekilen gerillalarımızdan 25’inin bizzat hazır bulunduğu 26 Ekim tarihli basın toplantısında yaptığımız açıklamamızda, sınır üzerinde de çatışma riski bulunan yerlerde çatışmayı önleyici düzeltmeler yapacağımızı belirtmiştik. O tarihten bu yana ilgili organların yaptığı çalışmalar temelinde Zap alanında önemli bir sonuca ulaştık. 16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır. Türkiye sınırları içindeki çatışma riski oluşturan gerilla güçlerimizin geri çekilmesi ardından, Zap alanında yaptığımız bu çekilme ve düzeltme de Önder Abdullah Öcalan’ın geliştirdiği Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin gelişip başarıya ulaşması için önemli bir pratik katkı olmakta ve sürece ilişkin kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye’nin barışı ve demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız. Bu bilgiyi basına ve kamuoyuna saygıyla sunuyor, ilgi duyan herkesi selamlıyoruz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Türkiye
Papa 14. Leo Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etti
Papa 14. Leo Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etti
Önce bariyere sonra taksiye çarptı: Direksiyonda baygınlık geçirdi!
Önce bariyere sonra taksiye çarptı: Direksiyonda baygınlık geçirdi!