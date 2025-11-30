PKK duyurmuştu: MİT ve TSK bölgedeki kritik gelişmeyi duyurdu

Süreç kapsamında sahadaki gelişmeler devam ediyor. 26 Ekim tarihinde resmen Türkiye'den çekildiklerini açıklayan PKK 17 Kasım tarihinde Türkiye sınırlarındaki Zap bölgesinden de çekildiklerini duyurmuştu.

PKK Zap kampından çekildi

Süreç kapsamında Meclis'teki komisyondan AKP-MHP ve DEM'den oluşan heyetin Öcalan ile görüşmesinin ardından bir gelişme daha yaşandı. MİT ve TSK’nın sahada kurduğu "doğrulama mekanizması", PKK’nın Zap ve Metina’daki toplam 6 mağarayı boşalttığını, mühimmatın imha edildiğini tespit etti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Zap'ta 4, Metina'da 2 olmak üzere toplamda 6 mağara tamamen boşaltıldı, mühimmatlar kayıt altına alınıp imha edildi.

HAKURK GARA VE HAFTANİN DE BOŞALTILACAK

İktidar medyasında yer alan habere göre Zap'ın ardından; Hakurk, Gara ve Haftanin bölgelerinin de boşaltılması için hazırlıklar devam ediyor. Öte yandan Şengal hattında da kısa zaman içinde de yeni gelişmeler bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

PKK Zap bölgesinden çekildiğini 17 Kasım tarihinde şu sözler ile duyurmuştu: