PKK Zap kampından çekildi

Terör örgütü PKK, Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi sınırlarında yer alan Zap kampından çekildiğini duyurdu.

Terör örgütünden yapılan açıklamada, "16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır" denildi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği 12'nci kongresinde fesih ve silah bırakma kararı almıştı. Bu karar kapsamında, bir grup örgüt mensubu 11 Temmuz'da Kandil Dağı yakınlarında silahlarını ateşe atarak imha etmişti.

Süreç kapsamında 26 Ekim günü Türkiye’deki bazı güçlerin Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi sınırlarına çekildiği açıklanmıştı.

Terör örgütü PKK, bugün yaptığı açıklamada 16 Kasım itibarıyla Zap kampındaki güçlerinin başka bir alana çekildiğini duyurdu.

Açıklamada geri çekilmenin çatışma riskinin ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye sınırları içinden Medya Savunma Alanlarına geri çekilen gerillalarımızdan 25’inin bizzat hazır bulunduğu 26 Ekim tarihli basın toplantısında yaptığımız açıklamamızda, sınır üzerinde de çatışma riski bulunan yerlerde çatışmayı önleyici düzeltmeler yapacağımızı belirtmiştik. O tarihten bu yana ilgili organların yaptığı çalışmalar temelinde Zap alanında önemli bir sonuca ulaştık. 16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır. Türkiye sınırları içindeki çatışma riski oluşturan gerilla güçlerimizin geri çekilmesi ardından, Zap alanında yaptığımız bu çekilme ve düzeltme de Önder Abdullah Öcalan’ın geliştirdiği Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin gelişip başarıya ulaşması için önemli bir pratik katkı olmakta ve sürece ilişkin kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye’nin barışı ve demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız. Bu bilgiyi basına ve kamuoyuna saygıyla sunuyor, ilgi duyan herkesi selamlıyoruz.”