Kılıçdaroğlu, Soylu ve Yıldırım aynı görev için bir arada! Bu nikah çok konuşulur

Yayınlanma:
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte partisinden ihraç ettiği eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen’in oğlunun düğününe katıldı. Kılıçdaroğlu; Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Doğu Perinçek ile birlikte nikah şahidi oldu.

Eski CHP milletvekili ve Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in oğlu Berke Sevigen ile iş insanı Bayram Yıldız'ın kız kardeşi Nurcan Yıldız, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen bir düğünle evlendi.

Çiftin nikah şahitliklerini eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'ye geçen Muharrem İnce, CHP Milletvekili İlhan Kesici ve eski Bakan Cavit Çağlar gibi isimler yaptı. Düğünde ayrıca Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl gibi birçok sanatçı ve oyuncu da davetliler arasında yer aldı.

whatsapp-image-2025-11-17-at-09-34-20.jpeg

KILIÇDAROĞLU İÇİN "FETÖ VE PKK’YA GÖZ KIRPIYOR" DEMİŞTİ

Mehmet Sevigen, 29 Kasım 2021 tarihinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden oybirliği ile ihraç edilmişti. İhraç sürecine giden yolda Sevigen'in, dönemin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri etkili olmuştu. Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışını eleştirirken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Disipline verilerek ihraç edilmeli. Açıkça FETÖ ve PKK’ya göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu, CHP’nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey’in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk’ten fazla genel başkanlık yaptı.”

whatsapp-gorsel-2025-11-17-saat-2.jpg

SEVİGEN'İN İHRAÇ SONRASI DEVAM EDEN AÇIKLAMALARI

Sevigen, ihraç edildikten sonra da Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürmüştü. MİT Tırları davasıyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nu suçlayan Sevigen, "Belge Eren Erdem, Bülent Tezcan, Can Dündar, Enis Berberoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gidip geliyor. Bu belgeler direkt genel başkan yardımcılarına gelmez, genel başkanlara gelir" demişti.

"CHP'lilere zulüm ediyor"

Sevigen, 12 Ağustos 2023 tarihindeki bir başka açıklamasında ise Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kendisinin kaydettirdiğini belirterek şu sözleri sarf etmişti:

"Kemal Bey'i ben kaydettim partiye. Ethem Sancak getirdi, Deniz Baykal'ın talimatıyla ben kaydettim. Özür dilerim. Hata yapmışım. Tüm Türkiye'den özür dilerim. İnsan yaptığı iyiliklerden sorumlu değildir, devamında gelecek kötülüklerden de sorumludur. Gelinen noktada bütün CHP'lilere zulüm ediyor. Ben kendimi sorumlu hissediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

