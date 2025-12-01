Ukrayna Karadeniz’de iki Rus gemisine saldırmıştı! Kremlin’den sert açıklama

Ukrayna Karadeniz’de iki Rus gemisine saldırmıştı! Kremlin’den sert açıklama
Yayınlanma:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşeceğini açıkladı. Ukrayna'nın Karadeniz'de 2 Rus gemisine saldırmasına ilişkin sert ifadeler kullanan Peskov, "Bu, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine, gemi sahiplerinin güvenliğine ve mal varlığına zarar verme girişimi. Bu, Kiev yönetiminin özünü gösteriyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Karadeniz’de, uluslararası sularda seyir halinde olan ‘KAIROS’ ve ‘VIRAT’ gemilerine yönelik gerçekleşen saldırılarla ilgili “Türk kara sularında ticari gemilere, tankerlere yönelik saldırı vahim bir olay. Bu, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine, gemi sahiplerinin güvenliğine ve mal varlığına zarar verme girişimi. Bu, Kiev yönetiminin özünü gösteriyor” sözlerini sarf etti.

gemi2.webp

“RUSYA GEREKEN ÖNLEMLERİ ALIYOR”

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun (CPC) da saldırıya uğradığını ifade eden Peskov, Ukrayna’nın kritik öneme sahip altyapı tesislerine saldırı düzenlemeyi sürdürdüğünü ve Rusya’nın da buna karşı gerekli önlemleri aldığını ifade etti.

Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklara Antalya'da istismar! İki kız çocuğu hamile bırakıldıSavaştan kaçan Ukraynalı çocuklara Antalya'da istismar! İki kız çocuğu hamile bırakıldı

PUTİN TRUMP'IN ORTADOĞU ÖZEL TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞECEK!

Peskov, Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesine ilişkin ise “Görüşme yarın öğleden sonra gerçekleşecek” açıklamasında bulundu.

Kaynak:DHA

Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Dünya
Gazze'de can kaybı 70 bini aştı!
Gazze'de can kaybı 70 bini aştı!
Netanyahu hakim karşısına çıktı
Netanyahu hakim karşısına çıktı