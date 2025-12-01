Ukrayna Karadeniz’de iki Rus gemisine saldırmıştı! Kremlin’den sert açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Karadeniz’de, uluslararası sularda seyir halinde olan ‘KAIROS’ ve ‘VIRAT’ gemilerine yönelik gerçekleşen saldırılarla ilgili “Türk kara sularında ticari gemilere, tankerlere yönelik saldırı vahim bir olay. Bu, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine, gemi sahiplerinin güvenliğine ve mal varlığına zarar verme girişimi. Bu, Kiev yönetiminin özünü gösteriyor” sözlerini sarf etti.

“RUSYA GEREKEN ÖNLEMLERİ ALIYOR”

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun (CPC) da saldırıya uğradığını ifade eden Peskov, Ukrayna’nın kritik öneme sahip altyapı tesislerine saldırı düzenlemeyi sürdürdüğünü ve Rusya’nın da buna karşı gerekli önlemleri aldığını ifade etti.

PUTİN TRUMP'IN ORTADOĞU ÖZEL TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞECEK!

Peskov, Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesine ilişkin ise “Görüşme yarın öğleden sonra gerçekleşecek” açıklamasında bulundu.