'Apo' sloganı atan kitleyi uyaran polise Sezai Temelli'den dikkat çeken yanıt: Buna sen karar veremezsin

Yayınlanma:
Sancaktepe’deki “Ekmeğimiz İçin Buluşuyoruz” mitinginde “Biji serok Apo” sloganı tartışma yarattı; polisin “kanunsuz slogan” uyarısına DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli’den “Buna sen karar veremezsin” yanıtı geldi.

İstanbul Sancaktepe’de dün DEM Parti'nin de dahil olduğu çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü “Ekmeğimiz İçin Buluşuyoruz” eylemi düzenledi. Eylemde TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli konuşma yaptı. Demokrasi Caddesi’nde düzenlenen mitingde, Meclis'teki bütçe görüşmelerine ilişkin talepler dile getirildi.

POLİS SLOGAN ATANLARI UYARDI

Mitingde terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. O sloganların ardından polis "attığınız slogan kanunsuzdur" uyarısında bulundu.

Sezai Temelli'den Ümit Özdağ açıklamasıSezai Temelli'den Ümit Özdağ açıklaması

TEMELLİ: KANUNSUZ OLDUĞUNA SEN KARAR VEREMEZSİN

Mitingde konuşan Sezai Temelli, "Biji serok Apo" sloganı sonrası "kanunsuz" uyarısında bulunan polise, "O sloganların kanunsuz olduğuna sen karar veremezsin" yanıtını verdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

