Erdoğan Türkü söyledi

Samsun’da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Resul Dindar’ın seslendirdiği “Uzun İnce Bir Yoldayım” ve “Çayeli’nden Öteye” türkülerine eşlik etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından Samsun’da düzenlenen “Gençlerle Buluşma” programına katıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yalı Kafe Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Erdoğan, gençlerle sohbet etti ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Programın ilgi çeken anları ise sanatçı Resul Dindar’ın sahneye çıkmasıyla yaşandı. Dindar, Âşık Veysel’in unutulmaz eserlerinden “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oturduğu yerden türküye eşlik etti.

İKİ TÜRKÜYE EŞLİK ETTİ

Resul Dindar, programın ilerleyen bölümünde “Çayeli’nden Öteye” türküsünü de söyledi. Erdoğan bu türküye de eşlik etti.

Buluşmada müzik dinletisinin yanı sıra soru-cevap bölümü de düzenlendi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye’nin ve bölgenin gündemindeki çeşitli başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GÜNDEMDEKİ KONULARA İLİŞKİN DE KONUŞTU

Erdoğan’ın açıklamalarında İmralı Süreci ile bölgesel gelişmeler ve 12 Eylül dönemi öne çıktı. NATO Zirvesi sırasında dünya liderlerine Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen silahların hediye edilmesi de programda gündeme geldi.

Siyasi başlıkların yanı sıra gençlerin merak ettiği konulara da yanıt veren Erdoğan, etkinlik boyunca katılımcılarla sohbet etti. Program, müzik dinletisi ve gençlerle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.