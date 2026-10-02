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Erdoğan AKP rozeti taktığı başkanları Vahdettin Köşkü'nde ağırladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den transfer edilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı ve Şile Belediye Başkan Vekili'ni İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.

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Erdoğan AKP rozeti taktığı başkanları Vahdettin Köşkü'nde ağırladı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; CHP'den transfer edilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.

ROZETLERİNİ KENDİSİ TAKMIŞTI

Tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine seçilerek göreve gelen Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl geçtiğimiz ağustos ayında CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmişti.

AKP İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda üç isme de AKP rozetini Erdoğan taktı.

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CHP'DEN GEÇENLERİ VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den transfer olan başkanları İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.

Erdoğan AKP rozeti taktığı başkanları Vahdettin Köşkü'nde ağırladı - Resim : 2
Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i ağırladı. (2 Ekim 2026)
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"İSTANBUL'DA SÜREÇ LEHİMİZE İŞLİYOR" DİYEN ÖZDEMİR DE ORADAYDI

Üç isimle ayrı ayrı gerçekleştirilen görüşmelerde; geçtiğimiz günlerde "İstanbul'da süreç lehimize işliyor." diyen AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de hazır bulundu.

Terzi ve Bingöl ile yapılan görüşmede ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

Erdoğan AKP rozeti taktığı başkanları Vahdettin Köşkü'nde ağırladı - Resim : 4
Erdoğan Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. (2 Ekim 2026)
Erdoğan AKP rozeti taktığı başkanları Vahdettin Köşkü'nde ağırladı - Resim : 5
Erdoğan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. (2 Ekim 2026)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
AKP CHP Transfer Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı
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