AKP'li Özdemir'den İstanbul açıklaması: Süreç lehimize işliyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Kağıthane İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında gerçekleştirilen ziyarete Büyükgümüş'ün yanı sıra İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AKP Kağıthane İlçe Başkanı Erkan Yıldırım ve partililer katıldı.

Burada konuşan Büyükgümüş, "Yaz boyu yaptığımız çalışmaları, önümüzdeki döneme dair atacağımız adımları, 'Terörsüz Türkiye' ve ekonomi programımız başta olmak üzere temel alanlarda yürüteceğimiz çalışmalarımızı milletimizle istişare edeceğiz. Bizim için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan gördüğümüz siyasetin en temel düsturu şudur: Millete hizmetin, siyasetin yegane pusulası milli iradedir. Onun için sadece seçimden seçime değil, sadece sandıklar kurulduğunda değil, her an milletimizle beraber olarak, gönül gönüle yaptığımız tüm çalışmalarda omuz omuza ilerlemeyi biz siyasetin şiarı olarak değerlendiriyoruz." dedi.

"600 BİNDEN FAZLA KONUTU MİLLETİMİZLE BULUŞTURDUK"

Büyükgümüş, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

11 ilin tamamını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mahalle mahalle dolaştığını belirten Büyükgümüş, "Üç yıl gibi kısa bir sürede, Allah'a şükürler olsun, okullarıyla, yollarıyla, hastaneleriyle, konutlarıyla hepsini yaptık. 600 binden fazla konutu milletimizle buluşturduk" dedi.

"ERDOĞAN SEÇİLDİKTEN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Büyükgümüş, "2028 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha cumhurbaşkanı seçildiğinde dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz, siyaseti inançla, gayretle, adanmışlıkla, fedakarlıkla yürütülmesi gereken bir çalışma olarak değerlendiriyoruz. İnşallah bu emekleri verdiğimizde, gönül gönüle ulaştığımızda, kapı kapı milletimizle birlikte olduğumuzda ve doğrudan vatandaşımızdan aldığımız sözü, fikri, kanaati, hissiyatı siyasetin kendisine dönüştürmeye devam ettiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'la, AK Partimizle, Cumhur İttifakı'yla milletimizin arasına hiçbir güç giremeyecek" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA SÜREÇ LEHİMİZE"

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında 7 binden fazla partilinin sahada vatandaşlarla birlikte olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gerçekten burada hem teşkilatımızın hem de partimizin büyüklerinin bir araya geldiği ve İstanbul'umuzda 39 ilçemizle, 961 mahallemizle, arkadaşlarımızla buluşacağımız güzel bir programda bir aradayız.

İstanbul maalesef kendi haline terk edilmiş bir durumda, bir şeyin belediyesi nezdinde. İlçe belediyelerindeki olumsuzlukları ortaya çıkaran maalesef rüşvet, yolsuzluk ve birçok fiil neticesindeki o hukuki süreçlerini takip ediyoruz ve Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin dahi süreçten rahatsız olduğu bir dönemde, belediyelerde yapılan seçimlerde de AK Parti lehine gelişen bir sürecin hep birlikte şahidiyiz."