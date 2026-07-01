Dervişoğlu'ndan AKP'li Çelik'in süreç sözlerine sert tepki

"Terörsüz Türkiye" adı verilen süreçte yasa hazırlıkları sürerken geçtiğimiz günlerde AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yasa hazırlığıyla birlikte PKK terör örgütünün silah bırakmasına da zemin oluşacağını belirtmişti.

Çelik'in ifadelerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan sert tepki geldi.

Dervişoğlu, "TBMM, hiçbir silahlı örgütün beklentilerini karşılamak için önceden yasa çıkaran bir kurum değildir." dedi.

DERVİŞOĞLU'NDAN ÖMER ÇELİK'E 'SÜREÇ' TEPKİSİ

TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu süreçle ilgili şu eleştirilerde bulundu:

"Yaklaşık iki yıldan beri gündemde tutulan yeni açılım süreciyle ilgili olarak büyük bir aldatmacayla karşı karşıya bulunduğumuzu defalarca dile getirmiş, oynanan oyuna işaret etmiştim. Her zaman olduğu gibi yine haklı çıktık. Ömer Çelik'in son açıklaması, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugüne kadar kamuoyuna anlatılan temel çerçeveyi fiilen değiştirmektedir. Düne kadar söylenen şuydu; önce terör örgütü hiçbir şart ileri sürmeden silah bırakacak, ardından ihtiyaç varsa hukuki düzenlemeler değerlendirilecekti. Bugün ise deniliyor ki, 'Terör örgütünün silah bırakmasını gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor.' Bu cümle, iktidarın bugüne kadar anlattığı sürecin mantığını tersine çevirmektedir. Önce yasa çıkarılacak, sonra silah bırakılacak. Bu yalnızca bir yöntem değişikliği değildir. Bu, müzakerenin ağırlık merkezinin de değiştiğini gösteren siyasi bir beyan niteliğindedir."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

"TBMM HİÇBİR SİLAHLI ÖRGÜTÜN VE YAPININ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN ÖNCEDEN YASA ÇIKARAN BİR KURUM DEĞİLDİR"

"TBMM hiçbir silahlı örgütün ve yapının beklentilerini karşılamak için önceden yasa çıkaran bir kurum değildir. Herkes aklını başına almalıdır. Bu cani örgüt silah bırakmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine karşı düşmanlıktan vazgeçmemiştir. Ayrıca bunu söyleyen sadece ben değil, aynı zamanda Milli Güvenlik Kurulu'dur. Dertleri çözüm filan değildir. Dertleri, İmralı canisi bebek katiline statü kazandırmak, teröristlere hukuki imtiyaz ve özgürlük sağlamaktır. Türk milleti buna asla izin vermeyecektir. Buradan uyarıyorum; Türkiye'nin geleceğini karartacak adımları atmayın. Bugünkü pozisyonunuza güvenip, hesabını veremeyeceğiniz kararlar almayın. İhanetin zaman aşımı olmadığını da asla unutmayın."

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen AKP'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında basın toplantısı düzenleyen Çelik, süreçle ilgili şu sözleri sarf etmişti:

"Meclis'te olan ya da olmayan siyasi partilerin desteğiyle Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak ve terörsüz bölge hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar pek çok adım atıldı ama gelinen aşama artık yeni bir aşamadır. Burada bu yasanın çıkmasıyla birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zemin ortaya çıkacaktır."