DEM Parti Sözcüsü Doğan: Silahsızlanma için elimizde bir tarih yok

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının son kısmında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğan, partisinin 5’inci Olağan Büyük Kongresi’nin ardından gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alınan gündem başlıkları ile Barış ve Demokratik Toplum Süreci diye ifade ettiği sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HAKAN FİDAN'A AYNEN KATILIYORUM"

PKK tarafından silahların tamamen bırakılmasının ne zaman biteceği Terörsüz Türkiye sürecinde kilit soru haline geldi. Doğan, silahsızlanmaya ilişkin temasların devam ettiğini söyledi.

Ayşegül Doğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Önümüzdeki günlerde silahsızlanmaya dair önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Çünkü silahsızlanmaya ilişkin saha çalışmaları karşılıklı bir şekilde yürütülüyor. Bunun için kurulu mekanizmalar çalışıyor. Kamuoyuyla paylaşılabilecek somut gelişmeler olduğunda silahsızlanmaya ilişkin, bunlar kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

DEM Partili Doğan, kendisine yöneltilen takvim sorusu için de "Silahsızlanmaya dair şu an elimizde bulunan bir tarih yok. Yalnızca basın toplantısında ifade ettiğim gibi tarafların açıklamaları ve sahada pratik çalışmalar var." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın silahsızlanma konusundaki gecikme yaşandığını dile getirmişti. Fidan şu sözleri kullanmıştı:

“Gönül ister ki tabii daha hızlı olsun her şey. Mesela örgüt Mayıs 2025’te kendisini feshettiğini ve silahlı mücadeleye son verdiğini deklare etmiş. Geldiğimiz nokta şimdi Eylül 2026. Bir yıldan fazla bir zaman geçmiş. Silahların bırakılmasıyla ilgili somut adımların atılması şu ana kadar gerçekleşmedi."

Doğan, Fidan'a aynen katıldığını söyleyerek, "Gönül isterdi ki silahsızlanma açıklamanın hemen ardında yaşansaydı. Ancak biz başından beri söyledik ki yasal çerçeve hızla çıkmalı, silahsızlaşmanın takvimi geciktirilmemeli. Oluşturulmadı, keşke olsaydı." dedi. Birçok tartışmanın sürdürülmesine rağmen sözün önüne geçilmediğini söyleyen Doğan, hıza ihtiyaç olduğunu belirtti.

"ANAYASA KONUSUNDA PAZARLIĞIMIZ YOK"

Doğan parti olarak seçim konusunda çok şeffaf olduklarını söyleyerek "Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir tartışma yapmadık. Türkiye'nin demokratik bir anayasaya ihtiyacı var. Bu bizim varlık sebebimiz. Anayasanın yapımı ve içeriği de demokratik ve kapsayıcı olmalı. Biz bu tartışmanın öznesiyiz. Bizim anayasa konusunda pazarlığımız yok." şeklinde konuştu.