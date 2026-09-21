Hakan Fidan konuştu: İktidar kanadındaki süreç rahatsızlığını ortaya çıkardı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mayıs 2025’te PKK cephesinden gelen fesih ve silahlı mücadeleyi bırakma açıklamasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtiğini belirterek, “Silahların bırakılmasıyla ilgili somut adımların atılması şu ana kadar gerçekleşmedi” dedi. Fidan’ın açıklamaları, sürecin mevcut hızına ilişkin iktidar cephesindeki beklentileri yeniden gündeme getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon yayınında Türkiye’nin yürüttüğü “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PKK’nin Mayıs 2025’te kendisini feshettiğini ve silahlı mücadeleye son verdiğini açıkladığını hatırlatan Fidan, aradan geçen zamana rağmen sahada beklenen adımların henüz atılmadığını söyledi.

Fidan, “Gönül ister ki tabii daha hızlı olsun her şey. Örgüt Mayıs 2025’te kendisini feshettiğini ve silahlı mücadeleye son verdiğini deklare etmiş. Geldiğimiz noktada Eylül 2026’dayız. Bir yıldan fazla zaman geçmiş. Silahların bırakılmasıyla ilgili somut adımların atılması şu ana kadar gerçekleşmedi” ifadelerini kullandı.

“AÇIKLAMALAR TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL”

Fidan, bundan sonraki aşamada bazı mekanizmaların devreye girmesi gerektiğini belirterek, yalnızca açıklama yapılmasının yeterli olmayacağını söyledi.

“Şu anda ortaya konmuş birtakım beyanlar ve iradeler var ama önemli olan tehdidin pratikte kendisini lağvetmesi, tehdit olmaktan çıkması. Bunu da çok yakından takip etmek gerekiyor” diyen Fidan, sürecin sahadaki karşılığının görülmesi gerektiğine işaret etti.

AKP KAYNAKLARI: ÖRGÜTTEN GELEN AÇIKLAMALAR SÜRECE ZARAR VERİYOR

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç'ın görüştüğü AKP kaynakları ise Fidan’ın açıklamalarının, sürecin yavaş ilerlemesine ilişkin iktidar içinde rahatsızlık bulunduğunu gösterdiğini savundu.

Kaynaklar, iktidarın gecikmeden PKK ve DEM Parti’nin tutumunu sorumlu tuttuğunu belirterek, örgütten gelen bazı açıklamaların sürece zarar verdiğini öne sürdü. Silah bırakmanın beklenen düzeyde gerçekleşmediğini belirten kaynaklar, yalnızca sembolik adımların yeterli olmayacağını ifade etti.

AKP kaynaklarına göre örgütün tüm unsurlarıyla silah bırakması ve silahların imha edilmesi gerekiyor.

MİT RAPORLARI SÜRECİN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ OLACAK

Kaynaklar, silahların imha edilmesinin ardından bu durumun sahada MİT tarafından doğrulanmasının beklendiğini aktardı.

Bu kapsamda hazırlanacak MİT raporlarının, sürecin ilerleyip ilerlemediğinin değerlendirilmesinde önemli bir ölçüt olacağı belirtildi.

Gecikmenin yalnızca Irak’ın kuzeyindeki yapılanmadan kaynaklanmadığını savunan kaynaklar, “Hem Kandil hem de Suriye sahası etkili” değerlendirmesinde bulundu.

PKK’nin fesih açıklamasının devlet açısından tek başına yeterli olup olmadığı sorusuna ise kaynaklar, “Asla yeterli değil. Sahada karşılığının görülmesi gerekiyor” yanıtını verdi.

Sürecin beklenen adımların atılmaması halinde askıya alınıp alınmayacağı konusunda ise kaynaklar, “Eninde sonunda bu adımlar atılacak. Süreç başarıya ulaşacak ancak bizim şartlarımız da yerine getirilecek” değerlendirmesini yaptı.