Cübbeli Ahmet Erdoğan'ı ziyaret etti: 'Ümmetimizin başında dâim eylesin'

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 5 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

ERDOĞAN'A CAMİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Gerçekleşen bu görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Cübbeli Ahmet, Kadıköy rıhtımına yapılması planlanan yeni cami projesi nedeniyle Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Cübbeli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cübbeli Ahmet Hoca geçen cuma günü Dolmabahçe çalışma ofisinde kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi tarafından kabûl edildi. Allâh-u Teâlâ, kendisine hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü âfiyet ihsân eylesin, gözden, nazardan bütün şerlerden ve şerlilerden muhâfaza eylesin, başta Çamlıca Câmii olmak üzere Taksîm Câmii, Levent Câmii gibi inşâ ve tâmir ettiği yüzlerce câmi-i şerîf hürmetine ve ezân düşmanlarının tepkilerine rağmen yakında Kadıköy rıhtımında inşâ edeceği câmi-i şerîf hâtırına amel defterini mahşer sabahına kadar meftûh eylesin,

"ÜMMETİMİZİN BAŞINDA DÂİM EYLESİN"

Cübbeli Ahmet, paylaşımını, "bu ümmete yaptığı üstün hizmetler vesîlesiyle âkıbetini her işte hayırlı eyleyip, daha nice yıllar ümmetimizin başında dâim eylesin. Âmîn!" sözleriyle tamamladı.

DOLMABAHÇE OFİSİ'NDE DİĞER KABULLER DE YAPILDI

Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'ndeki mesaisinde sadece Ahmet Mahmut Ünlü'yü ağırlamadı. Erdoğan, bu görüşmenin ardından AKP İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ile Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı da makamında kabul ederek görüştü.