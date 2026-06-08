Aziz Yıldırım seçilir seçilmez Cübbeli Ahmet hemen duaya başladı!

Fenerbahçe Kulübü'nde 8 yıl aradan sonra başkan seçilen Aziz Yıldırım'a ilk tebrik ve dua Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.

Aziz Yıldırım Fetö kumpası döneminde Cübbeli Ahmet ile cezaevinde birlikte kalmışlardı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"SEN İSMİN GİBİ DAİMA AZİZ OLASIN"

"Fenerbahçe seçimlerini üstün bir farkla kazanan Aziz Başkanımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, Fetö'yü en önce çözenlerden, onunla savaşanlardan ve bizimle birlikte onun gadrine uğrayanlardan ama yılmayıp, baş eğmeyip, zulme karşı direnerek devletimizin daima yanında duran kıymetli başkanımıza kalan ömründe sağlık, sıhhat ve afiyet ile sevdikleriyle beraber yaşamasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum.



Aziz Başkanım! Sen ismin gibi daima aziz olasın."