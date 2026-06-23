CHP'li vekil'den Esenboğa havalimanı için 'faciaya davetiye' uyarısı: 'Vebali büyük olur, altında kalırsınız!'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Esenboğa Havalimanı'nın 3. pistine ilişkin çok ciddi durumlara dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na sert sorular yönelten milletvekili, havalimanındaki mevcut durumun havayolu güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

"3. PİSTE TOPLAM KAÇ YOLCU UÇAĞI İNİŞ YAPTI?"

Milletvekili, pistin açılış tarihinden bu yana gerçekleşen uçuş istatistiklerinin kamuoyuna açıklanmasını isteyerek Bakan Uraloğlu'na şu sözlerle seslendi:

"AKP, Esenboğa Havalimanı’nda faciaya davetiye çıkarıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na sesleniyorum! Esenboğa Havalimanı 3.pistinin açıldığı 19 Ocak 2026 tarihinden bugüne kadar; 3.piste toplam kaç yolcu uçağının ‘İNİŞ’ yaptığını açıklamanızı bekliyoruz!"

"SİNYALİZASYONU BOZDUNUZ, BİR YÖNDEN HİÇ İNİŞ YAPILAMIYOR"

Pist alanına dökülen hafriyat nedeniyle teknik altyapının ve sinyalizasyon cihazlarının zarar gördüğünü açıklayan CHP'li vekil, "Siz bu milleti saf mı zannediyorsunuz?" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"1 milyon metreküp hafriyat dökerek, kara ve hava arasındaki sinyalizasyonu bozduğunuz 3.piste; Bir yönden hiç iniş yapılamadığını, diğer yönden ise günde ancak birkaç uçağın iniş yapabildiğini açıklamıştık. O da yağmur, kar, sis yoksa, hava açıksa. İşte bu tek tük inen uçaklardan birinin iniş videosunu, 3.pistte sorun yok diye yayınlatıyorsunuz. Siz, CB Tayyip Erdoğan’ı da böyle mi kandırıyorsunuz? Siz bu milleti saf mı zannediyorsunuz?"

"50 BİN KAMYON HAFRİYATI NASIL DÖKTÜYSENİZ, ŞİMDİ DE DERHAL KALDIRIN!"

Söz konusu risklerin ortadan kaldırılması için acilen adım atılması gerektiğini vurgulayan Deniz Yavuzyılmaz, havayolu güvenliği konusunda yetkilileri şu ifadelerle uyardı:

"50 bin kamyon hafriyatı, 3.pist bölgesine nasıl döktüyseniz, şimdi de derhal kaldırın! Hayati önemdeki sinyalizasyon cihazlarını derhal düzgün çalışır hale getirin! Uyarıyorum Havayolu güvenliğini tehdit ediyorsunuz! Vebali büyük olur, altında kalırsınız!"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

AKP, Esenboğa Havalimanı’nda faciaya davetiye çıkarıyor!



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na sesleniyorum!



Esenboğa Havalimanı 3.pistinin açıldığı 19 Ocak 2026 tarihinden bugüne kadar;



3.piste toplam kaç yolcu uçağının ‘İNİŞ’ yaptığını açıklamanızı bekliyoruz!… pic.twitter.com/ohv1dBnquT — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) June 23, 2026

NATO ZİRVESİ UYARISI YAPMIŞTI: "ERDOĞAN'A AÇIKLAYIN, BOŞA DÜŞMESİN"

Milletvekili dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) resmi belgelerine ulaştıklarını belirterek olayın teknik boyutunu paylaşmıştı. Korunması gereken sahalara hafriyat döküldüğü için ILS ve VOR cihazlarının sinyalinin kesildiğini, uçakların pisti ortalayamadığını ve yüzde 99'unun eski pistlere inmek zorunda kaldığını belirtmişti.

Bakan Uraloğlu'na seslenen vekil, yaklaşan NATO Zirvesi'ne de dikkat çekerek, "CB Tayyip Erdoğan’a bir zahmet açıklayın. Zirve için gelecek uçakların 3. piste inemeyeceğini bilsin ki boşa düşmesin" ifadelerini kullanmıştı.