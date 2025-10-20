CHP'li Burcu Köksal: Partimizi kumpasçılardan temizleyeceğiz

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, iftira atanlara inat partide kalmaya devam edeceğini belirterek "Partimizi iftiracılardan, kumpasçılardan, yalancılardan, bel altı siyaset yapanlardan hep birlikte temizleyeceğiz" dedi.

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AKP'ye geçeceği yönündeki iddialara 39. Olağan Afyonkarahisar İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada tepki gösterdi.

Sonuna kadar CHP'li olduğunu, partide siyaset yapmaması için kumpas kuranlara ve iftira atanlara inat partide kalmaya devam edeceğini ifade eden Köksal, "Partimizi iftiracılardan, kumpasçılardan, yalancılardan, bel altı siyaset yapanlardan hep birlikte temizleyeceğiz" dedi.

CHP 39. Olağan Afyonkarahisar İl Kongeresi'nde yapılan seçimlerde CHP İl Başkanlığına Hasan Karadeniz seçildi.

Burada konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, dikkat çeken ifadelerde bulundu.

burcukoksal-1200x756.webp
CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal

"PARTİMİZİ İFTİRACILARDAN BİRLİKTE TEMİZLEYECEĞİZ"

31 Mart Yerel Seçimleri’nde kentin ilk kadın belediye başkanı olarak seçilmesinin kendisi için en büyük şeref olduğunu vurgulayan Köksal, "Sırtınızı birilerine yaslayarak giderseniz, sonunda hüsrana uğrarsınız. Ben hayatım boyunca sırtımı her zaman sizlere yasladım" ifadelerini kullandığı konuşmasında şu sözleri sarf etti:

  • "Bir Allah'a ihtiyacım var, bir de sizlere. Önümüzdeki genel seçimlerde partimizi iktidara taşımak için sonuna kadar savaşacağız. Partimizi iftiracılardan, kumpasçılardan, yalancılardan, bel altı siyaset yapanlardan hep birlikte temizleyeceğiz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz birlikte yılmadan, yorulmadan çalıştığım bütün yol arkadaşlarıma, bütün CHP'lilere çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Yolunuz her daim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu olsun."

Kaynak:ANKA

