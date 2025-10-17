AKP'ye geçeceği iddia edildi: İsmail Saymaz 'tesadüfe' dikkat çekti

14 Ağustos’ta istifa ederek AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından CHP’li belediyelerle ilgili benzer geçiş iddiaları son dönemde gündeme getirildi. Yeni iddia ise CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceğine ilişkin oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz, iktidara yakın bir medya kurumunda altı gün önce Köksal’ın eşinin talimatıyla 700 milyon lira rüşvet aldığı yönündeki iddiaların gündeme geldiğini hatırlatarak sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Saymaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şu tesadüfe (!) bakın. Altı gün önce iktidar basınında Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın eşinin talimatıyla 700 milyon rüşvet alındığı iddia edildi. Ve bugün Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor.”

Gazeteci Hilal Köylü ise, CHP Genel Merkezi ile görüştüğünü ve kendisine 'Afyon'da sıkıntının olmadığı' şeklinde dönüş yapıldığını söyledi.

"CHP yönetimine sordum, yalanladılar: "Afyon'da sıkıntı yok." Burcu Köksal'ı da aradım, açamadı. Uygun olunca geri dönüş yapar o. Başka da gelişme olursa yazarım."

Henüz Köksal veya AKP cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.