AKP'ye geçeceği iddia edildi: İsmail Saymaz 'tesadüfe' dikkat çekti

AKP'ye geçeceği iddia edildi: İsmail Saymaz 'tesadüfe' dikkat çekti
Yayınlanma:
CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddia edildi. Gazeteci İsmail Saymaz, iktidara yakınlığıyla bilinen medya kurumunda 6 gün önce Burcu Köksal'ın, 'eşinin talimatıyla rüşvet aldığının' iddia edildiğini belirterek "tesadüfe" dikkat çekti.

14 Ağustos’ta istifa ederek AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından CHP’li belediyelerle ilgili benzer geçiş iddiaları son dönemde gündeme getirildi. Yeni iddia ise CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceğine ilişkin oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz, iktidara yakın bir medya kurumunda altı gün önce Köksal’ın eşinin talimatıyla 700 milyon lira rüşvet aldığı yönündeki iddiaların gündeme geldiğini hatırlatarak sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Saymaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şu tesadüfe (!) bakın. Altı gün önce iktidar basınında Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın eşinin talimatıyla 700 milyon rüşvet alındığı iddia edildi. Ve bugün Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor.”

ismail-saymaz-burcu-koksal-tweet.png

Gazeteci Hilal Köylü ise, CHP Genel Merkezi ile görüştüğünü ve kendisine 'Afyon'da sıkıntının olmadığı' şeklinde dönüş yapıldığını söyledi.

"CHP yönetimine sordum, yalanladılar: "Afyon'da sıkıntı yok." Burcu Köksal'ı da aradım, açamadı. Uygun olunca geri dönüş yapar o. Başka da gelişme olursa yazarım."

Henüz Köksal veya AKP cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Türkiye
Vatandaş olmayan Türkler için çalışma kolaylığı sağlanacak
Vatandaş olmayan Türkler için çalışma kolaylığı sağlanacak
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Profesör Orhan Şen açıkladı
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Profesör Orhan Şen açıkladı