Saray'dan YSK'ya CHP telefonu! Bakın ne yanıt almışlar

CHP’nin bir yıl içinde üç kurultay yapmasına yol açan gelişmelerin perde arkasında seçim yargısına dair ciddi eleştiriler bulunuyor.

Gazeteci Nuray Babacan’ın Nefes'teki köşesinde aktardığına göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kendi yasasından doğan yetkileri gerektiği gibi kullanmadığı ve bu nedenle siyasi planlamaların merkezine yerleştirildiği öne sürülüyor.

Bazı hukukçu siyasetçilere göre, YSK’nın görev alanını netleştirmemesi, diğer mahkemelerin yetki alanına girmesine yol açtı. Bu durumun "meydanı boş bırakmak" anlamına geldiğini savunanlar var.

Hukukçu siyasetçilerin, YSK hakkında şu değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi:

"Yüksek Seçim Kurulu seçim yargısını daha güçlü bir yapıya kavuşturmalı. Bu kurumun görevlerini başka mahkemeler üstlenmemeli. YSK sahte oy, seçim iptali gibi konularda, korkak ve ürkek davranıyor. Kurum, daha net ve kesin kararlar verse bu tartışmalar da sürüp gitmez. YSK elindeki gücün farkında değil. ‘Aman başımız ağrımasın’ havasındalar"

Aynı hukukçular, YSK’nın seçimlerden sonra yapılacak itirazlarda da daha belirleyici bir tutum alması gerektiğini vurguluyor:

"YSK, seçimlerde ve parti kongrelerinde daha güçlü rol üstlenmeli. Seçimin sakatlanmaması için ürkek davranıyorlar. Seçim sonrası itirazlarını, gerekirse seçim iptallerini de içerecek şekilde karara bağlamalı. Ceza davaları hariç, diğer mahkemeler siyasi partilerle ilgili karar verme aşamasına gelmemeli. YSK, elindeki gücü yeterince kullanamıyor…"

YSK’nın CHP lehine verdiği bazı kararların ise iktidar cephesinde rahatsızlık yarattığı belirtildi. Bu kararlar özellikle AKP çevresinde tartışma konusu oldu.

Babacan'ın aktardığı iddiaya göre; Saray'dan AKP'ye telefon gitti. YSK telefonla aranarak "Bu nasıl karar" denildi.

YSK'ya baskı kurulmasına karşı bazı kurul üyelerinin net bir duruş sergilediği ve iktidar çevrelerine şu yanıtı verdiği aktarılıyor:

"Bir başka partinin kongresinin yapılmasını önlemek siyasi bir araç olamaz. Yarış bunun üzerinden yapılamaz"

Babacan, aktardığı kulislerin ardından dikkat çeken bir yorumda bulundu: