AKP'li siyasetçiden tarihi İmamoğlu itirafı! Kulisler bu Kürtçe atasözünü konuşuyor

AKP'li siyasetçiden tarihi İmamoğlu itirafı! Kulisler bu Kürtçe atasözünü konuşuyor
Yayınlanma:
İBB soruşturması ile ilgili siyasi kulislerde iddianamenin dağınıklığı, siyasi amaç taşıdığı ve “İmamoğlu’nu sistem dışına itme” çabası olduğu konuşuluyor. Hukukçular “400 sanıklı dava olmaz” diyerek eleştirirken bir iktidar vekili, Kürtçe atasözü ile iddianameye dikkat çeken bir yorum yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik açılan iddianame Türkiye'nin ağır ve yoğun gündeminin yanında hala yer ediyor. Muhalefet sık sık yargılamanın canlı yayında yapılmasını talep ediyor. İktidar başta buna yeşil ışık yaksa da TBMM'deki önerge MHP ve AKP oylarıyla reddedildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan 19 kişi de dün (4 Aralık) tahliye edildi.

Ankara kulislerinde iddianamenin içeriğine dair tartışmalar da devam ediyor. Hukukçu siyasetçilerin analizleri, yaklaşan duruşma öncesi dikkat çekici değerlendirmeler içeriyor.

İŞTE O KÜRTÇE ATASÖZÜ

Gazeteci Nuray Babacan'ın Nefes'teki köşesinde aktardığına göre; İktidar cephesinden bir siyasetçi, davaya yönelik değerlendirmesinde Kürtçe bir atasözünü hatırlatarak eleştiride bulundu.

“Biri kavgada büyük taşa yönelirse atma niyeti olmadığı anlaşılır...” diyen isim, iddianamedeki konuların dağınıklığı ve karmaşıklığının amacını sorguladı.

"400 SANIKLI İDDİANAME OLMAZ"

Tartışmalı iddianameye ilişkin diğer hukukçu vekiller de dosyadaki usul ve içerik sorunlarına dikkat çekti. O değerlendirmeler şöyle:

"400 sanıklı iddianame olmaz. Dosyadaki tüm çelişkiler ve yanlışlar mahkeme aşamasında ortaya dökülecek. Sonuçta Yargıtay aşaması var. Bu kadar karışık ve sorunlu dosya hazırlandığına göre, kimse Yargıtay’dan dönmesine şaşırmaz. Yargıtay ekibi, İstanbul kadrosundan farklı olarak, bağımsız, hukuku önceleyen makul bir kadrodan oluşuyor"

CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptıCHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı

İddianamenin yapısına ve anlatım biçimine de klasik bir ceza davası ilkesi üzerinden dikkat çekildi:

"Cinayet davalarında ölen kişi birden fazla yerinden bıçaklanmış olsa bile dava kalbe isabet eden ölümcül bıçak darbesi üzerine kurulur. Yaralamalara rağmen, cinayet iddiası odur. Bu iddianameye bakıyorsunuz, dosya kalabalık, cezalar abartılı. Suç iddiası görülen konulara odaklanmak yerine dosyayı zayıflatacak bambaşka konular dahil edilmiş. Dikkat dağıtılmak istenmiş sanki…"

"AMAÇ SİSTEM DIŞINA İTMEK"

İddianamenin hukuki bir sonuca ulaşmasından çok, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin siyasi denklemden dışlanmasının hedeflendiğini düşünüldüğünü Babacan, "Amacın bu iddianameden elle tutulur bir şey çıkmasını istemek değil, Ekrem İmamoğlu ve ekibini siyasetin ve sistemin dışına düşürmek olduğu anlaşılıyor. Dosyaya farklı açıdan bakan siyasetçilerin, değerlendirmeleri de bu hissi veriyor" sözleri ile aktardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Siyaset
İBB davasında tahliye kararı sonrası cezaevi kapısında gözaltı
İBB davasında tahliye kararı sonrası cezaevi kapısında gözaltı
Saray'dan YSK'ya CHP telefonu! Bakın ne yanıt almışlar
Saray'dan YSK'ya CHP telefonu! Bakın ne yanıt almışlar