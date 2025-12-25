Son Dakika | CHP'den Erdoğan'a Kamer Genç yanıtı

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, CHP’li merhum milletvekili Kamer Genç’in mezarı başındaki bir anma görüntüsünü gündeme getirerek yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Emre, görüntünün güncel olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bir defa bu görüntünün bugün güncel olmadığının altını çizelim. Bu görüntü 2020 yılına ait bir görüntü. Bir özel görüntü. Orada bir resmî cenaze töreni vesaire de yok. Genel Başkanımız o zaman genel başkan değil"

Emre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçmişte Kamer Genç’le yakın bir ilişkisi olduğunu hatırlattı:

"Grup başkanvekili ve geçmişte rahmetli Kamer Genç’le yakın çalışmış, abilik kardeşlik yapmış, dostluk yapmış. Bu bilinen bir durum, bilinen bir isim ve her yıl da kendisi anmaya gider. Dolayısıyla orada da oradaki o günkü anma töreni ya da işte sonrasındaki durumun tertipleyeni, düzenleyicisi falan da değil"

Emre, geçmişe ait görüntüler üzerinden bugünün siyasi gündeminin belirlenmesini eleştirerek şöyle konuştu:

"Orada çıkan yıllarca önceki bir görüntü üzerinden bugünün gerçeğini, bugünün düzenini, bugün yaşananları merkeze alıp tartışmayı çok sağlıklı bulmuyoruz. Çünkü bazen biz şunu yaşıyoruz Türkiye’de. Yani ülkede ciddi problemler var diyoruz. Bakıyorsunuz yıllar öncesine dayanan bir söylem, bir konuşma üzerinden bir siyaset inşa edilmeye çalışılıyor"

"ASIL GÜNDEM HALKIN SORUNLARI"

Emre, CHP’nin önceliğinin ülke sorunları olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Dolayısıyla bizim önceliğimiz bugün Türkiye'nin yaşadığı problemler ve bu problemlere ilişkin nasıl çözeriz? Aciliyetler. Demin ifade ettim. Asgari ücretli, emekli, çocukların problemleri. Yani bunu böyle Türkiye'nin merkez problemi gibi konuşulmasını bu yönüyle güncel ve doğru bulmadığımızın altını çiziyoruz"

"MÜFLİS TÜCCAR..."

Emre, Erdoğan’ın bu konuyu gündeme getirme nedenini şöyle değerlendirdi:

"Ha buna Tayyip Bey bahsetmiş midir? Bahseder. Siyasette vardır bu. Ama şunun da ben bir kez daha altını çizeyim. Hani mevcut yönetememe durumunun yaşadığı semptom var Tayyip Bey'de de. Ülke maalesef kötü yönetiliyor. Bu tip durumlarda da hani bir söz vardır ya: ‘Batmış müflis eski defterleri açar’ diye. Eskiden bir şeyler arayışı var. Oralardan bir algı yönetimi, bir kutuplaşma… Belki bu vesileyle büyük kesimi ben nasıl kutuplaştırırım gibi bir düşünce var. Ama bizim gerçeğimiz toplumun gerçeğiyle paralel bir şekilde ilerlemektedir"

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan da şunları söylemişti: