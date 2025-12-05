İBB davasında tahliye kararı sonrası cezaevi kapısında gözaltı

Halktv.com.tr/Özel Haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunanlarla ilgili dün kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, dosya kapsamındaki delillerin toplanmış olması ve tutuklamanın bu aşamada ölçüsüz kalacağı gerekçesiyle 19 kişinin tahliyesine karar verdi.

CEZAEVİ KAPISINDA GÖZALTI

Mahkemenin verdiği tahliye kararı ardından dün akşam saatlerinde dikkat çeken bir durum yaşandı. Silivri (Marmara) Cezaevi'nden tahliye edilmeleri beklenen isimlerin bir kısmı, mahkemenin serbest bırakma kararına yönelik herhangi bir itiraz bulunmamasına rağmen cezaevi çıkışında yeniden gözaltına alındı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Hakkında tahliye kararı verilen 19 kişiden biri hiç cezaevinden çıkmazken, 11’i cezaevi çıkışında gözaltına alındı.

Gözaltı işleminin henüz ayrıntıları öğrenilemeyen başka bir gerekçeyle yapıldığı belirtildi.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliyesine karar verilen 19 isim şunlardı: