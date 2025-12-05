İBB davasında tahliye kararı sonrası cezaevi kapısında gözaltı

İBB davasında tahliye kararı sonrası cezaevi kapısında gözaltı
Yayınlanma:
İBB soruşturmasında tutuklu 19 kişi hakkında, delillerin toplanmış olması ve tutuklamanın ölçüsüz kalacağı gerekçesiyle tahliye kararı verildi. Ancak Silivri (Marmara) Cezaevi’nden çıkmaları beklenen isimlerden bazıları, haklarında açıldığı belirtilen başka bir soruşturma gerekçesiyle cezaevi kapısında yeniden gözaltına alındı.

Halktv.com.tr/Özel Haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunanlarla ilgili dün kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, dosya kapsamındaki delillerin toplanmış olması ve tutuklamanın bu aşamada ölçüsüz kalacağı gerekçesiyle 19 kişinin tahliyesine karar verdi.

CEZAEVİ KAPISINDA GÖZALTI

Mahkemenin verdiği tahliye kararı ardından dün akşam saatlerinde dikkat çeken bir durum yaşandı. Silivri (Marmara) Cezaevi'nden tahliye edilmeleri beklenen isimlerin bir kısmı, mahkemenin serbest bırakma kararına yönelik herhangi bir itiraz bulunmamasına rağmen cezaevi çıkışında yeniden gözaltına alındı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Hakkında tahliye kararı verilen 19 kişiden biri hiç cezaevinden çıkmazken, 11’i cezaevi çıkışında gözaltına alındı.

Gözaltı işleminin henüz ayrıntıları öğrenilemeyen başka bir gerekçeyle yapıldığı belirtildi.

AKP'li siyasetçiden tarihi İmamoğlu itirafı! Kulisler bu Kürtçe atasözünü konuşuyorAKP'li siyasetçiden tarihi İmamoğlu itirafı! Kulisler bu Kürtçe atasözünü konuşuyor

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliyesine karar verilen 19 isim şunlardı:

"Ali Arslan, Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Burak Arslan, Sonkan Turan, Alper Yıldırım, Çağatay Takaoğlu, Engin Gönül, Eyüp Karataş, Faruk Ceyhan, İbrahim Can Yaman, Nihat Kolaber, Savaş Can, Yusuf Yüce, Arzu Can, Fikri Murat Demir, Bulut Aydöner, Onur Gülin ve Örsan Çetin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

