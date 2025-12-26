Çerçioğlu'nun yönetiminde 'AKP'ye üye ol' iddiası! İşten atıldı suç duyurusunda bulundu

Çerçioğlu'nun yönetiminde 'AKP'ye üye ol' iddiası! İşten atıldı suç duyurusunda bulundu
Yayınlanma:
Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa edip AKP'ye geçişinin yankıları sürerken Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan İlayda Korkulu, AKP’ye üye olmaya zorlandığını, bunu kabul etmemesi üzerine mobbinge uğradığını ve iş akdinin feshedildiğini öne sürdü. Korkulu, Aydın Adliyesi’ne giderek konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa edip AKP'ye geçmesi siyasi tartışmaları beraberinde getirdi. Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesinin ardından ise belediye çalışanlarının AKP'ye üye olmaya zorlandığı iddia edildi.

Aydındenge'den Selime Aydemir'in haberine göre; son olarak belediyede uzun yıllardır basın biriminde çalışan İlayda Korkulu, 28 Kasım’da belediye tarafından AKP'ye üyeliğine zorlandığını ve mobbinge uğradığını iddia ederek Aydın Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

Korkulu, suç duyurusunda bulunmadan önce avukatı Mustafa Dinç ile birlikte adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

“AKP ÜYELİĞİNE ZORLANDIM”

Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Korkulu, “Bugün burada sizlerin önünde hakkımı savunmak, benim gibi ekmeğiyle oynanan bir çok çalışma ve dava arkadaşım için suç duyurusunda bulunacağım. Çünkü Atatürk’ün mirası, biat edenlerin değil hakkını arayanların mirasıdır. Susmak, bu tür uygulamaların yaygınlaşmasını ortak olmaktır. Ben susmayacağım. 28 Kasım’da AKP üyeliğine zorlandım. “Üye olmayacağım” dedikten sonra da zorbalandım, mobbinge uğradım. Bugün gelinen noktada ise iş akdim sonlandırıldı. İşimden, ekmeğimden oldum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

