Özlem Çerçioğlu uyum sürecini hızlı atlattı: Hemen fişlemeye başladı

Yayınlanma:
CHP'den istifa edip AKP saflarına katılması ile gündem olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu uyum sürecini hızlı atlattı. Belediye personelinin katılmaya zorunlu tutulduğu konser organizasyonunda katılanlar ve katılmayanlar listesi istendi.

CHP rozeti ile 2 dönem Aydın milletvekilliği yaptıktan sona 2009 yılında başladığı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin 4'üncü dönemine yine CHP rozetiyle giren Özlem Çerçioğlu, partisinden istifa ederek AKP'ye katıldı.

CHP oyları ile seçildiği görev süresinde AKP'ye geçmesi ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda adı geçtiği için saf değiştirdiği iddiaları nedeni ile geçtiğimiz haftalarda gündem olan Çerçioğlu, bu kez belediyenin konser organizasyonundaki fişleme iddiaları ile gündeme geldi.

zlem-cercioglu-uyum-surecini-hizli-atlatti-hemen-fislemeye-basladi.jpg

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU UYUM SÜRECİNİ HIZLI ATLATTI

İktidarın organizasyonlarında belediye personeline zorunlu katılım mesajları atıldığı çok kez konuşulmuş özellikle mitinglere katılımlar tartışmalara neden olmuştu. Benzer bir olay Özlem Çerçioğlu'nun parti değişikliği sonrasında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı.

İddialara göre, belediyenin şarkıcı Hakan Altun'un sahne alacağı 30 Ağustos konserine belediye Aydın Büyükşehir Belediyesi personelinin katılımı zorunlu tutuldu.

Talimatın personel arasında oluşturulan mesajlaşma gruplarında dile getirildiği öne sürüldü. Sadece merkez personeli değil, çevre ilçelerde görev yapan belediye çalışanlarının da konsere getirilmesi için otobüsler ayarlandığı iddia edildi.

1f9993e9-d725-4451-9217-86c701767210-w.jpeg

HEMEN FİŞLEMEYE BAŞLADI

Konsere katılım sağlamayanların "fişleneceği ve işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalacağı" yorumlarına neden olan WhatsApp konuşmalarının ekran görüntüsü ortaya çıkarken CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, o mesajlara tepki gösterdi.

İddialara ilişkin açıklama yapan Gündoğdu, şunları söyledi:

"Belediye personelinin siyasi şovlara zorla götürülmesi, işten çıkarma tehdidiyle susturulması kabul edilemez. Kamu emekçilerinin onuru, bir konser alanındaki boş koltuklardan daha değerlidir. Belediye başkanlığı makamı, halka hizmet için vardır. Çalışanları kendi siyasi ikbalinin aracı haline getirmek kimseye yakışmaz. Biz gençlik olarak bu baskılara sessiz kalmayacağız. Çalışanların yanında olacağız, onların özgür iradelerini savunacağız. Bugün konser için tehdit edilenler, yarın bir başka siyasi hesap için aynı yöntemlerle susturulmak istenecek. Aydın’ın emekçileri yalnız değildir. Kamu gücünü kişisel ikbal için kullanan her anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."

Daha önce de belediye bünyesinde çalışan bazı personele, CHP’den istifa ederek, AKP’ye geçmeleri yönünde baskı yapıldığı, uymayanların ise işten çıkarılmakla tehdit edildiği öne sürülmüştü.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

