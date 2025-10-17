Son Dakika | Burcu Köksal AKP'ye geçecek iddialarını yalanladı

AKP’ye geçeceği iddialarını yalanlayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sessizliğini bozdu.

Köksal, şunları kaydetti:

“Bulunduğum yerdeyim, parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum. Yıllardır iftiraları çürüte çürüte, yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum. 37. Kurultaydan beri huzurlu bir günüm olmadı. Yemediğim hakaret kalmadı.”

Adaylık sürecinde kendi partisinden tepki geldiğini öne süren Köksal, şu ifadeleri kullandı:

“Memleketime belediye başkan adayı oldum, hizmeti buradan sürdüreyim diye. Adaylığım sürecinde partimden kovuldum, linç edildim. Hatta CHP’li bazı gazeteciler tarafından ekranda ‘kazanamaz, yüzde 5 alır, 10 alır’ diye günlerce anti propagandaya maruz kaldım.”

O İDDİALARI YALANLADI

Başkan seçildikten sonra ailesi ve çalışma arkadaşlarına yönelik rüşvet suçlamalarına da yanıt veren Köksal, şunları dile getirdi:

“Partideki marjinal bazı kişiler kazanmamam için kapı kapı çalıştı, hiçbir şey yapılmadı. Rekor oyla seçildim, bu sefer iftiralarla gelmeye başladılar. Eşimi, çalışma arkadaşımı ve doğru dürüst tanımadığım bir müdürü 60 milyon rüşvet almakla suçladılar. Bunu yapan, Yüntaş’ın avukatlığını vermeyi reddettiğim gençlik kolları başkanıydı.”

Yargıya başvurduklarını belirten Köksal, iftirayı basına servis eden kişinin CHP Parti Meclisi Üyesi Y.G. olduğunu, bu durumun savcılık dosyasında ispatlı olduğunu söyledi.

Genel Merkez’in tutumunu da eleştiren Köksal, “Genel Merkez bu PM üyesine hiçbir şey yapmadı. Hatta bütün kurultaylarda kendisini ödüllendirip yeniden PM’ye aldı. Yetmedi, örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısının yardımcısı yaptılar” dedi.

Kendisine sosyal medyada “ırkçı” ve “faşist” diyen kişilerin de PM üyesi Y.G.’nin desteğiyle il başkanlığına aday olduğunu öne sürdü.

Mevcut ilçe başkanının tutumunu da eleştiren Köksal, “Bana hakaret eden ilçe başkanına gereğini yap diyen ilçe başkanlarına ‘önemsiz, ben görmüyorum’ deyip geçiştiriyor. O ilçe başkanıyla gidip sırıtarak poz veriyor. Bu adam benim il başkanım öyle mi? Demokrasi bu mu?” dedi.

Sosyal medyada eşiyle ilişkilendirilen videoya da değinen Köksal, şu ifadeleri kullandı:

“En son bir restoranda çekilen saçma sapan bir görüntü üzerinden linç edildik. Trol hesaplarda neler yazılmadı ki? Kimisi videodakinin eşim olduğunu yazdı, kimisi 700 milyon rüşvet diye yazdı. Çok şükür alnım ak, başım dik. Ekşi yemedik, karnımız ağrısın.”

"PAZAR GÜNÜ KONGREDE OLACAĞIM"

Açıklamasını Köksal şu sözlerle noktaladı: