Afyonkarahisar Valiliği’nden skandal karar! Bu yasak vicdana sığar mı?

Yayınlanma:
Afyonkarahisar Valiliği, skandal bir karara imza atarak sokak hayvanları için oluşturulan beslenme noktalarının kaldırılmasına ve hayvanlarının beslenmesinin yasaklanmasına karar verdi. Söz konusu karara tepki yağdı.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından skandal bir karar alındı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Hayvan Hakları Koruma Kurulu Toplantısı düzenlenirken toplantıya Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Peker, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kaya, 17 ilçe Kaymakamı, Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçaslan, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

kopus.webp

SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK YASAKLANDI!

Söz konusu toplantıda il genelinde yapılan çalışmalar ve sahipsiz hayvanlara yönelik yapılması planlanan çalışmalara ilişkin birçok karar alınırken toplantıda karara bağlanan 9. madde büyük bir tepkiye yol açtı.

Söz konusu maddede sokaklarda, üniversite kampüs alanlarında, okul bahçelerinde, parklarda ve kamu kurum, kuruluşlarının bahçelerinde sahipsiz hayvanlar için oluşturulan beslenme noktalarının kaldırılmasına ve hayvanların beslenmesinin yasaklanmasına karar verildi. Valiliğin imza attığı karara vatandaşlar büyük bir tepki gösterdi.

vali.jpg

Kaynak:Sözcü

