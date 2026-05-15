CHP'li Bozbey tutuklanınca AKP'ye geçmişti: Numan Kurtulmuş'tan Bursa Büyükşehir'e ziyaret

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde "Küresel Adalet Arayışı" konferansına katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ardından CHP'li Mustafa Bozbey'in tutuklanmasıyla AKP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bozbey'in yerine Başkan Vekili seçilen AKP'li Şahin Biba'dan çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmus, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Vekili Şahin Biba'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba (15 Mayıs 2026)

CHP'Lİ BOZBEY TUTUKLANINCA BELEDİYE AKP'YE GEÇMİŞTİ

2024 Yerel Seçimleri'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili iddialar nedeniyle yürütülen bir soruşturma kapsamında, 4 Nisan 2026 tarihinde tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimi AKP'nin adayı Şahin Biba kazandı.

KOLTUĞA OTURUR OTURMAZ SİTEDEN ATATÜRK'Ü KALDIRMIŞTI

CHP’den AKP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilk iş olarak resmî web sitesinden Atatürk'ün fotoğrafını kaldırmıştı.

Belediye, gelen tepkilerin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk bayraklı fotoğrafını web sitesine geri yükledi.