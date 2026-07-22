CHP'li Belediye Başkanı Onur Yiğit'in ev hapsi kaldırıldı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında "rüşvet verme" soruşturması kapsamında uygulanan ev hapsi tedbiri kaldırıldı. Yiğit, adli süreci nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "rüşvet verme" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve hakkında "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulanan sonrasında görevden alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in ev hapsi kararı kaldırıldı.
Böylelikle Seferihisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi kararıyla ev hapsi tedbirinin kaldırılması ile Yiğit'in yeniden başkanlığa dönmesinin yolu açılmış oldu.
NE OLMUŞTU?
Onur Yiğit, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 25 Haziran'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklama talebinin reddedilmesi üzerine 28 Haziran'da ev hapsi ile serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen bu adli süreç nedeniyle Onur Yiğit'i geçici tedbir olarak 3 Temmuz'da Balçova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırmıştı. (ANKA)