CHP'den mitinge çağrı: Yeşilin ve mavinin başkentinde buluşuyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik 19 Mart operasyonlarıyla başlayan süreç, CHP'nin meydan direnişlerini beraberinde getirdi. CHP lideri Özgür Özel liderliğinde her hafta Çarşamba günleri İstanbul'un bir ilçesi ve her hafta sonu Türkiye'nin bir ilinde, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri düzenlenmeye başlandı.

CHP'den Ümraniye çıkarması: Yurttaşlar meydana akın etti

SON MİTİNGDE ÖZEL HAKKINDA SORUŞTURMA

CHP'nin son miting adresi Ümraniye olmuştu. CHP lideri Özgür Özel, Ümraniye'deki mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Başsavcılık, miting henüz yeni bitmişken jet hızıyla Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Son Dakika | Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Özgür Özel, Ümraniye mitinginde Başsavcı Akın Gürlek'in, başsavcılık görevindeyken 9 ay boyunca Eti Maden Şirketi’nin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığını açıkladı.

Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...

Özel'in bu açıklamaları üzerine bugün ise Akın Gürlek, avukatı aracılığıyla Özel hakkında tazminat davası açtı.

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası

"YEŞİLİN VE MAVİNİN BAŞKENTİ"

CHP'nin yeni miting adresi ise Ordu olarak belirlendi. CHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımla yurttaşlar mitinge davet edildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi günü yeşilin ve mavinin başkenti Ordu’da buluşuyoruz!

Adil, eşit ve özgür Türkiye için verdiğimiz mücadeleyi hep birlikte büyütmeye devam ediyoruz!

Ahlaki üstünlük de psikolojik üstünlük de çoğunluk enerjisi de bu meydanlarda!

Biz haklıyız, biz kazanacağız!

8 Kasım Cumartesi

15.00

Cumhuriyet Meydanı"