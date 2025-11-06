Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Ümraniye'de gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"nde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, Adalet Bakan Yardımcısı olduğu dönemde Eti Maden Şirketi’nin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldığını ve bu görevi 2 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandığı tarihten yaklaşık 9 ay sonra, 6 Ağustos 2025 tarihine kadar sürdürdüğünü belgeleriyle açıklamıştı.

Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...

BAŞSAVCIDAN ÖZGÜR ÖZEL'E TAZMİNAT DAVASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in iddiaları üzerine Özel hakkında tazminat davası açtı.

Gürlek'in avukatı tarafından hazırlanan bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in, 04-05 Kasım 2025 tarihlerinde TBMM grup toplantısı, basın açıklaması ve Ümraniye mitinginde yaptığı konuşmalarda, Müvekkil sayın Akın Gürlek hakkında, arka arkaya doğrudan hedef alarak başsavcılık maaşı dışında başka yerden de maaş alıp almadığını, bunu çıkıp açıklaması için süre verdiğini belirterek kamuoyunun dikkatini çektiği ve önemli bir açıklama yapacağına dair algı oluşturduğu,

05.11.2025 tarihinde yaptığı Ümraniye Mitinginde de müvekkil hakkında ve soruşturma işlemlerine ilişkin ağır eleştiriler yapmış, müvekkile ve Sayın Cumhurbaşkanına hitaben "yazıklar olsun" demek suretiyle hakaret ettiği,

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özelin, Müvekkil hakkındaki "lüks içinde yasadığı", "haysiyet cellatlığı yaptığı" bunun karşılığında Lüksemburg'ta faaliyette olan ve kamuya ait Eti Maden S.A. şirketinden ikinci maaş aldığı gibi beyanlarının iftira ve hakaret sayıldığından hakkında 500.000 TL bedelli manevi tazminat davası açılmıştır.



Dava dilekçesinde, Müvekkilin, Bakan yardımcılığından ayrılıp Başsavcı olduktan sonra Eti Maden Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığı ve herhangi bir gelir elde etmediği, ayrıldıktan sonra hiçbir toplantıya katılmadığı ve kazanç sağlamadığı, davalının bu hususları araştırmadan hasmane bir tutumla açıklama yaptığı hususlarına da yer verilmiştir.