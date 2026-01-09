Altın kaçaklığı operasyonunda ele geçirilenler dudak uçuklattı: 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen altın kaçakçılığı soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Jandarma ekipleri yürütülen operasyon kapsamında sabah saatlerinde 7 büyük şirkete eş zamanlı baskın düzenledi.

İstanbul Altın Rafinerisi’ne yönelik düzenlenen operasyonun ardından kamuoyunun dikkatini çeken soruşturma, yeni deliller doğrultusunda genişletilirken ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler, AGA Holding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. operasyonun hedefindeydi.

ALTIN KAÇAKLIĞI OPERASYONUNDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma timleri, şirket merkezlerinin yanı sıra şirket yöneticilerinin evlerinde de arama yaptı. Şirket sahiplerinden yedi kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, dijital veriler ve muhasebe kayıtlarına el konulduğu öğrenildi.

Soruşturmada AGA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kurtulmuş’un liderliğini yaptığı suç örgütünün altın ve gümüş ihracatında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER DUDAK UÇUKLATTI

Şüpheliler, döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suiistimal etmek, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapmak ile suçlanıyor.

Öte yandan operasyonda 39 kg altın, 60 kg gümüş, 50 adet cumhuriyet altını, 13 adet (5.800.000 dolar) değerinde senet ile 10.000 ABD doları, 17.000 euro ve 1.100.000 tl nakit para ele geçirildi.