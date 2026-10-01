CHP’de depremler sürüyor: Bir Belediye Başkanı daha istifa etti

CHP kanadında depremler sürüyor. İzmir'de art arda yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, CHP’den istifa etti.

Önal’ın önümüzdeki hafta YENİ Parti’ye katılacağı da öğrenildi. Önal, parti değişikliğini daha önce yaptığı açıklamayla doğrulamıştı.

İZMİR’DE CHP’DE BAŞKAN SAYISI 4’E DÜŞTÜ

Foça ve Çiğli belediye başkanlarının AKP'ye geçmesi, Menderes Belediye Başkanı’nın tutuklanması ve Önal’ın CHP’den ayrılmasıyla birlikte İzmir’de CHP’de kalan belediye başkanı sayısının Karşıyaka, Balçova ve Narlıdere belediye başkanları ile Buca başkanvekiliyle birlikte 4’e düştüğü belirtildi.

ÇOK SAYIDA BELEDİYE BAŞKANI YENİ PARTİ’YE GEÇMİŞTİ

Gerçek İzmir'in haberine göre, İzmir’de daha önce de 20’ye yakın belediye başkanı YENİ Parti’ye geçmişti. Böylece kentte CHP’den YENİ Parti’ye yönelik geçişlerin ardından siyasi dengelerde yeni bir değişiklik daha yaşanmış oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Bayraklı Belediye Başkanı seçilen İrfan Önal, YENİ Parti’nin kurulmasının ardından meclis aritmetiği nedeniyle CHP’de kalmaya devam etmişti.